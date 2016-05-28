Шри-Ланка получила шесть китайских учебно-тренировочных самолетов РТ-6

Как сообщили ВВС Шри-Ланки, 15 мая 2018 года командующий ланкийскими ВВС маршал авиации Джаямпати подписал в Наньчане (КНР) на китайском авиастроительном предприятии Hongdu Aviation Industry Group (входящем в состав китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC) акт о приемке шести построенных там для Шри-Ланки поршневых учебно-тренировочных самолетов РТ-6.

Шесть полученных ВВС Шри-Ланки учебно-тренировочных самолетов РТ-6 постройки китайского авиастроительного предприятия Hongdu Aviation Industry Group. Наньчан, 15.05.2018 (с) Hongdu Aviation Industry Group

Шесть указанных самолетов РТ-6 постурят на вооружение 1-го учебного крыла (1 Flying Training Wing) Академии ВВС Шри-Данки на аэродроме Чайна-Бей близ Тринкомали, где будут использоваться для начального летного обучения. 1-е учебное крыло, как сообщается, до последнего времени имело восемь самолетов РТ-6 более ранних поставок, однако только часть из них находилась в летном состоянии.

Производимый с 1960 года (уже 58 лет!) Hongdu Aviation Industry Group в Наньчане самолет РТ-6 (обозначение ВВС НОАК CJ-6) является модифицированной версией самолета CJ-5 - лицензионной копиии советского самолета Як-18А.