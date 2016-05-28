Самолет Diamond DART-550

Австрийская авиастроительная компания Diamond Aircraft Industries GmbH 24 мая 2018 года сообщила, что ранее в мае (точная дата не называется) в Винер-Нейштадте (Австрия) совершил первый полет турбовинтовой учебно-тренировочный и пилотажный (Aerobatic Trainer) самолет DART-550 (австрийский регистрационный номер ОЕ-VGE), являющийся новой версией ранее созданного самолета DART-450. Опытный образец самолета DART-550 будет впервые публично продемонстрирован в статической экспозиции ависалона Фарнборо в Великобритании в июле.

Опытный образец турбовинтового учебно-тренировочного и пилотажного самолета Diamond Aircraft I DART-550 (австрийский регистрационный номер ОЕ-VGE), май 2018 года (с)

Diamond Aircraft

Главным отличием DART-550 от ранее построенных двух летных опытных экземпляров DART-450 является установка турбовинтового двигателя General Electric GE H75-100 (модификация с пониженной мощностью двигателя GE H80, в свою очередь, являющегося модернизированным вариантом известного чешского двигателя серии Walter M601) максимальной мощностью 550 КВт вместо применявшегося на DART-450 турбовинтового двигателя АИ-450С взлетной мощностью 500 л.с. совместной разработки украинских компаний ГП "Ивченко-Прогресс" и АО "Мотор Сич" (Запорожье). Корпорация General Electric приобрела все права на двигатели Walter в 2008 году и осуществляет выпуск двигателей Н75 и Н80 серии М601 на одной из бывших площадок Walter в Берановичах в Праге.

Также на самолете DART-550 установлены комплекс авионики Garmin G3000 и два катапультируемых кресла Martin Baker Mk 16. Максимальный взлетный вес DART-550 заявлен в 2400 кг (против 2300 кг на DART-450), вес пустого 1600 кг (против 1330 кг на DART-450), максимальная скорость у земли 247 узлов (460 км/ч) и максимальная продолжительность полета до 8 часов соответствуют DART-450.

Напомним, что самолет DART-450 (Diamond Aircraft Reconnaissance Trainer) был заявлен как предназначенный для использования в качестве учебно-тренировочного (для начальной и основной подготовки), а также для разведки и наблюдения, и ориентированный как на гражданское, так и на военное применение. О разработке DART-450 компания Diamond Aircraft объявила на авиасалоне в Фарнборо в июле 2014 года. По своему облику и размерам DART-450 выглядит весьма точным клоном известного учебно-тренировочного самолета Pilatus РС-7. Самолет DART-450 имеет полностью цельнокомпозитную конструкцию и ряд оригинальных конструктивных решений, включая крыло с оригинальным скоростным профилем (изначально разработанное для остановленного разработкой малого бизнес-джета Diamond D-Jet) и легкие пневматические катапультные кресла разработки Martin-Baker или КС-2010 российского АО "НПП "Звезда". Двухместная тандемная кабина оснащена комплексом авионики фирмы Garmin (возможна установка других комплексов авионики по желанию заказчика) и боковой ручкой управления (по желанию заказчика может устанавливаться обычная центральная ручка). Зарезервировано место для установки под фюзеляжем гиростабилизированной электронно-оптической системы наблюдения, под крыльями могут устанавливаться два узла внешней подвески.

Первый опытный образец самолета DART-450 (серийный номер DART.001, регистрация OE-VDA) cовершил первый полет в Винер-Нейштадте 17 мая 2016 года, второй прототип (серийный номер DART.002, регистрация OE-VHS) совершил первый полет в апреле 2017 года.

До настоящего времени какая-либо информация о заказах на этот самолет и о его серийном производстве отстуствовала, и взлетевший теперь DART-550 (ОЕ-VGE) является третьим известным экземпляром этой машины.

По всей видимости, главной целью создания модификации DART-550 является отказ от двигателя АИ-450С и достижение полной "вестернизации" машины для продвижения ее исключительно на западные рынки.

По неофициальным сведениям, на начальном этапе разработки в "докрымский период" самолет DART-450 предполагался для продвижения в том числе и на российский и "восточный" рынки (включая возможное предложение министерствам обороны России и КНР),что отчасти и определило выбор двигателя АИ-450С (хотя опционально с самого начала заявлялась возможность установки турбовинтовых двигателей в диапазоне мощности до 1000 л.с. других производителей). Теперь по очевидным политическим причинам продвижение DART в России и СНГ стало малоактуальным, что, видимо, и повлекло смену двигателя.

Тем не менее, к варианту самолета DART-450 с двигателем АИ-450С проявляет значительный интерес китайская сторона. Напомним, что в конце 2017 года Diamond Aircraft перешла под контроль китайской компании Wanfeng Aviation Industry Co., Ltd (авиационное подразделение китайской частной группы Wanfeng Auto Holding Group, специализирующейся на производстве автомобильных компонентов). В 2017 году созданное в Китае в Уху совместное предприятие CETC Wuhu Diamond Aircraft Manufacture (образовано Diamond Aircraft в парнерстве с китайской государственной корпорацией China Electronics Technology Corporation (CETC) при участии муниципальных властей Уху) продемонстрировало модель варианта самолета Diamond DART-450, предлагаемого им для ВВС НОАК.

Опытный образец турбовинтового учебно-тренировочного и пилотажного самолета Diamond Aircraft I DART-550 (австрийский регистрационный номер ОЕ-VGE), май 2018 года (с)

Diamond Aircraft