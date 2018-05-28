Заседание Коллегии Министерства обороны и формирование 127-й мотострелковой дивизии

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 25 мая 2018 года в Москве под руководством Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Обозначая тематику повестки дня, Министр обороны предложил обсудить ход реализации планов деятельности Воздушно-космических сил, Центрального и Восточного военных округов в рамках выполнения майских указов Президента России 2012 года и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

(с) Министерство обороны России

Сергей Шойгу напомнил, что 7 мая этого года лидер государства подписал Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", и сообщил, что предложения по его исполнению в Министерстве обороны будут рассмотрены в июне на внеочередном заседании Коллегии.

"Мы должны те показатели и те задачи, которые поставлены Указом Президента, переложить на наше поле - поле Вооруженных Сил и принять отдельную программу, которая, скорее всего, будет программой в дополнение к тому, что мы с вами сделали в 2013 году", - пояснил Министр обороны.

По его словам, эта программа, в том числе, коснется строительства инфраструктуры, новых дополнительных подразделений, мест базирования и учебных заведений.

"Если по учебным заведениям мы практически завершили эту работу, то сейчас у нас стоит задача по созданию учебно-научных комплексов, где у нас были бы объединены усилия и образовательных, и научных организаций", - подчеркнул Сергей Шойгу.

Касаясь реализации Плана деятельности Воздушно-космических сил до 2020 года, глава военного ведомства обратил внимание участников заседания на тот непреложный факт, что государства, не имеющие надёжной воздушно-космической обороны, рискуют прекратить своё существование. Об этом свидетельствует анализ современных вооружённых конфликтов. Печальный опыт Югославии и Ливии - яркий тому пример.

"Сегодня исход военного противоборства во многом зависит от успешных действий в воздушно-космическом пространстве. Поэтому наращивание возможностей Воздушно-космических сил является одним из приоритетных направлений нашей работы", - подчеркнул Министр обороны.

Он сообщил, что с 2016 года в рамках Плана деятельности ВКС было выполнено более 200 мероприятий, включая боевую подготовку, поставки новых вооружений и военной техники.

Сформированы управления двух авиационных дивизий, военно-транспортного авиационного полка и зенитной ракетной бригады.

Создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех воздушно-космических направлениях.

В соединения, воинские части и подразделения ВКС поставлено более 600 новых и модер­низированных единиц и комплексов вооружения и военной техники. За два года доля современных образцов возросла на 10 процентов.

За счёт повышения уровня исправности авиационной техники показатели налёта увеличились на 11 процентов.

В целом боевые возможности Воздушно-космических сил повысились на 11,7 процента.

Как отметил Министр обороны, "серьёзным экзаменом для Воздушно-космических сил стала специальная операция на территории Сирийской Арабской Республики, в которой на ротационной основе приняли участие большинство лётного и инженерно-технического состава".

Полученные навыки и знания системати­зируются и используются при подготовке органов военного управления и войск, а также при разработке учебно-методических пособий.

"С учётом сирийского опыта принят ряд решений по совершенствованию боевого состава военной инфраструктуры ВКС", - сообщил Сергей Шойгу.

Продолжается сбор и анализ сведений о резуль­татах боевого применения в данном регионе более 60 серийных и перспективных образцов вооружения и военной техники ВКС. На основе полученных данных проводится модернизация 11 типов самолётов и вертолётов.

Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных многоцелевых крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолёта 5-го поколения Су-57.

Вторым в повестке дня стоял вопрос о ходе реализации Плана деятельности Центрального военного округа.

"В настоящее время главную угрозу военной безопасности Российской Федерации на Центрально-Азиатском стратегическом направле­нии представляет активизация деятельности международных террористических организаций и распространение радикального ислама", - заявил Министр обороны.

Исходя из этого, основные усилия в Центральном военном округе сосредоточены на повышении боевой готовности войск. Продолжается перевооружение и строительство современных военных городков.

С начала учебного года проведено 68 межвидовых учений, в том числе 54 двусторонних. В ходе занятий военнослужащие активно осваивают нестандартные формы и новые способы ведения боевых действий, в том числе полученный в Сирии опыт.

Сергей Шойгу подчеркнул, что подготовка органов военного управления и войск округа ведётся в тесном взаимодействии с государствами - членами ОДКБ и ШОС. Прежде всего, это касается вопросов противодействия международному терроризму.

С 2016 года количество совместных мероприятий возросло в 3 раза. Только в текущем году отработку миротворческих и специальных операций с участием российского воинского контингента планируется осуществить в ходе 9 международных учений на территории России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Министр обороны сообщил, что за последние два года в войска округа поступило более 2500 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, что позволило полностью перевооружить 3 соединения, 2 воинские части и 25 подразделений.

Численность военнослужащих, проходящих службу по контракту, выросла с 45 до 60 процентов.

В боевой состав округа введено 4 соединения, 10 воинских частей и 8 подразделений.

В текущем году новая техника поступит в 65 соединений, воинских частей и подразделений округа.

При этом в четыре общевойсковых соединения планируется поставить модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. Артиллерийская бригада будет переоснащена на современные самоходные гаубицы "Мста-СМ" и самоходные системы большой мощности "Малка".

В авиационные соединения и воинские части округа уже поступают современные самолёты Су-34. Также предусмотрена поставка звена МиГ-31БМ.

В январе на боевое дежурство заступил второй зенитный ракетный полк, оснащённый системой С-400 "Триумф".

"Это в три раза повысило возможности по прикрытию важнейших государственных и военных объектов в Централь­ной зоне ответственности ПВО", - подчеркнул Министр обороны.

Он также отметил, что войска округа продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий природных чрезвычайных ситуаций.

За последние два месяца методом подрыва военнослужащие округа предотвратили ледяные заторы на площади более 16 гектаров в четырёх субъектах Российской Федерации. Это позволило избежать затопления 17 населённых пунктов, в которых проживает более 20 тысяч человек.

В Саратовской области и Алтайском крае для возобновления транспортных сообщений войсками округа оперативно развёрнута паромная переправа через реку Камелик и оборудован мостовой переход через реку Катунь.

Для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций создана группировка сил и средств в составе около 6 тысяч человек, 913 единиц техники и 14 воздушных судов. Группировка готова действовать на территории 29 субъектов Российской Федерации.

В текущем году в целях совершенствования боевого состава войск командованию округа предстоит решить ряд следующих приоритетных задач: сформировать и переформировать 2 соеди­нения, 8 воинских частей и 3 подразделения, повысить оснащённость современным вооружением и техникой до 49 процентов, ввести в эксплуатацию 140 зданий и сооружений, что позволит обустроить военную инфраструктуру 10 соединений, воинских частей и подразделений, обеспечить надлежащее хранение и обслуживание вооружения и военной техники, создать достойные условия для проживания военнослужащих и членов их семей.

"В целом реализация Плана деятельности в 2018 году повысит боевой потенциал Центрального военного округа на 13 процентов", - отметил Министр обороны.

Участники заседания также рассмотрели, как выполняется План деятельности Восточного военного округа.

Как подчеркнул Сергей Шойгу, в условиях сохранения угроз возникновения потенциальных очагов напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе военный округ продолжает решать задачи совершенствования боевого состава войск.

В текущем году будет проведено 52 орга­низационных мероприятий, важнейшее из которых - формирование Краснознамённой ордена Кутузова 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии.

В рамках Государственной программы вооружения округ в плановом порядке получает новое вооружение.

С начала года в войска поступило 297 единиц современной и модернизированной техники. Всего в текущем году 137 соединений и воинских частей получат 1 639 единиц вооружения и военной техники, что повысит долю перспективных образцов до 53 процентов.

На данный момент истребительная авиация 11-й армии ВВС и ПВО переоснащена на современные и модернизированные самолёты.

Завершено перевооружение огнемётных рот полков радиационной, химической и биологи­ческой защиты тяжёлыми системами ТОС-1А "Солнцепёк". В результате боевой потенциал подразделений вырос в 2,5 раза.

Министр обороны отметил положительную динамику в комплектовании соединений и воинских частей офицерскими кадрами. К концу мая укомплектованность офицерами составит 96 процентов.

Было подчеркнуто, что в зимнем периоде обучения основные усилия были сосредоточены на подготовке к учению "Восток-2018".

В ходе этой работы округ принял участие в стратегической командно-штабной тренировке по управлению Вооружёнными Силами и в двусторонней командно-штабной тренировке с Центральным военным округом в рамках внезапной проверки, организованной комиссией Министерства обороны.

Также была проведена командно-штабная тренировка по разрешению кризисных ситуаций на Сахалинском и Приморском операционных направлениях.

В феврале состоялись сборы с лётным составом оперативно-тактической авиации 11-й армии ВВС и ПВО, во время которых практически отработаны вопросы ночной дозаправки самолётов в воздухе. Такую подготовку прошло 46 экипажей.

Министр обороны подчеркнул, что войска округа постоянно участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. В этих целях создана группировка войск, в состав которой входит более 6000 человек, 800 единиц техники и 30 летательных аппаратов.

Для стабилизации паводковой обстановки в Хабаровском крае в апреле ликвидирован ледяной затор на реке Тумнин.

В ходе тактико-специального учения наведена мостовая переправа на реке Джида? в Республике Бурятия.

В работе заседания Коллегии приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.

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