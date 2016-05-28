Броня крепка: Германия натравит на Россию "Леопарда"



Немецкий боевой танк Leopard 2.

Источник: Ints Kalnins/Reuters Немецкий боевой танк Leopard 2.Источник: Ints Kalnins/Reuters

Германия вновь начнет производство танка Leopard 2 для сдерживания России

Германия возобновляет серийное производство основных боевых танков Leopard 2 в варианте А7V. Именно эта машина, по мнению военно-политического руководства страны, сможет сдержать якобы растущую угрозу с Востока. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок разобрался, насколько новый старый танк укрепит обороноспособность Германии.

На днях немецкая газета Die Welt сообщила о планах Берлина возобновить серийное производство танков Leopard 2 для сдерживания российской угрозы. При этом немецкие танкостроители делают акцент на то, что первый германский тяжелый танк времен Первой мировой войны именовался именно А7V. Однако назвать ту боевую машину даже по меркам 1917-1918 годов удачной никак нельзя. Большие размеры и особенно высота танка (3 метра 30 сантиметров) делали А7V хорошей мишенью для противотанковой артиллерии. За громоздкий, неуклюжий корпус и две постоянно дымящиеся выхлопные трубы А7V прозвали в немецких частях "тяжелой походной кухней". Вентиляция танка, как и на первых английских и французских машинах, оказалась откровенно неудовлетворительной. Температура внутри боевого отделения - запредельной. На марше экипаж танка А7V (18 человек) предпочитал размещаться на крыше боевой машины.

В целом, по свидетельствам историков танкостроения, конструкция А7V больше воплощала в себе идею "подвижного форта", приспособленного более для круговой обороны, нежели чем для прорыва обороны противника и поддержки пехоты.

К тому же и сделано этих танков было не так уж и много - около 70 единиц. И хотя в Die Welt подчеркивают, что "в армию как бы возвращается боевая машина, давно снятая с вооружения", А7V времен Первой мировой войны представлял собой далеко не самый лучший образец германских боевых машин.

"Тем не менее, немцы верны себе. Начиная с 1990-х годов, они последовательно проводят модернизацию своего танка Leopard 2А4, который был у них основным боевым танком на момент окончания холодной войны", - так охарактеризовал современную ситуацию в германском танкостроении один из ведущих отечественных экспертов в сфере бронетанкового вооружения и техники Михаил Барятинский.

Немцы сначала создали Leopard 2А5 с усиленным бронированием, потом - 2А6 с длинноствольной пушкой, затем к 2010 году на одной из выставок вооружения германские танкостроители продемонстрировали концептуальную машину, которая называлась Leopard 2 Revolution. Позже показали демонстрационный танк 2A4, переоборудованный в соответствии с этой программой.

По словам эксперта, "эта машина была напичкана всем тем, чем только можно было ее напичкать в русле всех последних современных тенденций мирового танкостроения. Через некоторое время немцы показали Leopard 2А7+, который представлял собой несколько усеченную версию Leopard 2 Revolution, более дешевую".

Впервые 2А7+ был продемонстрирован на выставке Eurosatory 2010 года немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

"Насколько я понимаю, речь в настоящее время идет именно об этой версии основного боевого танка Германии, - рассказал Михаил Барятинский, - вооруженные силы ФРГ вряд ли могут принять на вооружение машину под обозначением "7+", поэтому немцы добавили букву "v", что означает "улучшенный". То есть тут все логично. Мы тоже пишем в модификациях наших боевых бронированных машин буквы "м" и "у".

Но в целом, заявил собеседник издания, Leopard 2А7V - это глубокая модернизация все того же 2А4. "Ничего особенно нового в этой машине нет, в основе именно этот танк" - добавил эксперт.

По словам Барятинского, танк настолько набит всевозможной электроникой, что даже экипажи 2А7V жалуются - "тесно". "А у них машины к тому же по геометрическим размерам и весу превосходят наши, а общий объем забронированного пространства там существенно больше", - пояснил специалист.

Отечественный аналог немецкого танка - последняя версия танка Т-90, до уровня которой должны быть доведены все остальные Т-90, состоящие на оснащении российской армии.

"Конечно, 2А7V гораздо сильнее 2А4, но ничего принципиально нового в этой машине нет", - полагает эксперт.

Самый важный вопрос заключается в количестве запланированных к производству машин. На начало 1990-х годов в бундесвере было не менее 2,5 тыс. танков. По численности боевых машин вооруженные силы Германии были самой сильной армией НАТО после США. Сейчас у немцев 225 танков Leopard 2А6 и 120 машин Leopard 2А5. Вероятнее всего, немцы будут доводить 2А6 до уровня 2А7V.

Американцы идут примерно тем же путем. Они просто модернизируют свой основной боевой танк Abrams, который уже серийно не выпускается, причем модернизацию проходит ограниченное количество машин. Причем, по словам Барятинского, модернизация "Абрамсов" очень глубокая. Машины привозят с войск на предприятия промышленности, разбирают практически до винтика и по окончании работ выкатывают из цеха новую версию.

Последние 15-20 лет в мировом танкостроении основная работа идет именно в совершенствовании электронной начинки боевых машин.

В модернизации 2А7V основной акцент делается на то, чтобы машина могла быть интегрирована в так называемую межвидовую боевую систему, то есть в рамках теории ведения сетецентрических войн.

"Теория-то такая есть, но никто пока войн этого типа не вел, элементы подобного вооруженного противоборства отрабатывают только на учениях", - отмечает собеседник "Газеты.Ru".

"У меня порой складывается ощущение, что, к примеру, американские подразделения на боевых машинах типа Striker со 105-мм пушкой на учениях отрабатывают не элементы боевой подготовки, а играют в компьютерные игры", - поделился своим мнением эксперт.

По его словам, мониторы, клавиатуры и джойстики - все это очень хорошо на учениях. Сидеть на рабочих местах и играть в компьютерную войну весьма занятно. "Но как поведет себя личный состав и техника, если прилетит реальная "ответка"? На компьютере она не прилетает. Точнее, прилетает, но без жертв и разрушений", - рассуждает специалист.

Однако главное, как считает Барятинский, - это все же не электроника, хотя и без нее сегодня нельзя. Самое главное - уровень подготовки личного состава, экипажа и его мотивированность на выполнение поставленных боевых задач.

По мнению эксперта, у тех же американцев все очень хорошо получается, пока они воюют с беззащитным противником. С момента окончания Второй мировой войны они еще ни разу не встречались в ходе боевых действий с равным по силам неприятелем.

Что касается сдерживания угроз с Востока с помощью танков Leopard 2А7V, то и сама угроза откровенно надуманная, и политических целей подобного вооруженного конфликта сформулировать на сегодня не представляется возможным, разве что эта версия лишь отчасти пригодна для оправдания возобновления серийного производства германских танков. Именно так полагает высокопоставленный источник "Газеты.Ru" в российском оборонно-промышленном комплексе.

Михаил Ходаренок