"Росморпорт" заказал ледокол судостроительному комплексу "Звезда"

Как сообщило 24 мая 2018 года Управление информационной политики ПАО "Национальная компания "Роснефть", ООО "ССК "Звезда" (Большой Камень) и ФГУП "Росморпорт" при поддержке НК "Роснефть" подписали договор на выполнение работ по проектированию и строительству уникального ледокола с осадкой около 3 метров и мощностью 6,4 МВт.

Проектное изображение мелкосидящего дизель-электрического ледокола мощностью 6,4 МВт, заказанного ФГУП "Росморпорт" на ООО "ССК "Звезда" (Большой Камень) (с) ФГУП "Росморпорт"

Ледокол будет использоваться для организации проводки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, в том числе для нужд морских терминалов, оператором которых является "НК "Роснефть".

Судно будет строиться под надзором Российского морского регистра судоходства и эксплуатироваться под флагом Российской Федерации. Первое судно серии из четырех мелкосидящих ледоколов планируется построить до конца 2021 года.

Договор подписан в продолжение соглашения, заключенного в сентябре 2017 года во время Восточного экономического форума.

В результате реализации договоренностей с ФГУП "Росморпорт" судостроительный комплекс "Звезда" расширит производственную линейку и получит дополнительный опыт в строительстве ледоколов и судов ледового класса. Долгосрочный заказ от ФГУП "Росморпорт" на проектирование и строительство ледоколов позволит снизить себестоимость строительства за счет серийности заказов.

Общий заказ ССК "Звезда" на строительство судов высокого ледового класса и ледоколов составляет уже более 15 единиц.

Справка:

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" Консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.

Судостроительный комплекс "Звезда" будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

ФГУП "Росморпорт" - Предприятие, созданное по решению Правительства Российской Федерации в 2003 году в целях содействия развитию морской транспортной инфраструктуры, реализации ее транзитного потенциала и повышению конкурентоспособности российских морских портов. ФГУП "Росморпорт" осуществляет хозяйственную деятельность в 65 из 67 морских портов России. Главные задачи - обеспечение безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним, эффективное использование федерального имущества и развитие портовой инфраструктуры. Кроме того, предприятие обеспечивает привлечение частных инвестиций в развитие инфраструктуры российских морских портов.

Со стороны bmpd дополним, что ранее сообщалось, что головной планируемый к заказу ФГУП "Росморпорт" мелкосидящий ледокол мощностью 6,4 МВт предполагалось эксплуатировать в Азовском морском бассейне.