"Вертолеты России" представили легкий вертолет VRT500

24 мая 2018 года холдинг "Вертолеты России" (входит в Госпорпорацию "Ростех") в рамках проходившей в Москве международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018 впервые представил полноразмерный макет легкого многоцелевого вертолета VRT500, разработанный конструкторским бюро "ВР-Технологии" в сотрудничестве с международной командой инженеров.

Презентация полноразмерного макета создаваемого АО "Вертолеты России" легкого многоцелевого вертолета VRT500 на выставке HeliRussia-2018. Москва, 24.05.2018 (с) ГК "Ростех"

VRT500 станет первым вертолетом холдинга в сегменте легких машин взлетной массой до 2 тонн. Воздушные суда данного типа в настоящее время составляют 18% мирового парка вертолетов.

"Мы отмечаем интерес к проекту со стороны как российских, так и зарубежных эксплуатантов. На сегодняшний день подписаны соглашения о стратегическом партнерстве в рамках программы продвижения вертолета на международные рынки. По нашим оценкам к 2035 году мы реализуем около 1000 машин, что позволит нам занять до 15% в мировом сегменте легких вертолетов массой до 2 тонн. Анализ рынка показывает, что именно этот класс вертолетов в перспективе станет самым массовым", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

На сегодняшний день специалисты холдинга проводят прочностные испытания несущей системы вертолета, в ближайшее время планируется приступить к аэродинамическим испытаниям.

"Впервые за долгие годы мы выходим на рынок легких вертолетов массой до 2 тонн. На этом рынке высокая конкуренция, что диктует повышенные требования к качеству, надежности и возможностям техники. VRT500 обладает прекрасными летно-техническими характеристиками, что вкупе с привлекательной ценой должно обеспечить успех машины не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках", - отметил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

VRT500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

Вертолет предполагается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях. При этом, в сегменте со взлетной массой до двух тонн VRT500 станет первым в мире медико-эвакуационным вертолетом с возможностью погрузки-выгрузки унифицированной тележки-каталки через задние створки кабины, что упрощает сам процесс и позволяет значительно сэкономить время.

Комментарий bmpd. Конструктивно вертолет VRT500 (ранее обозначался как ЛМВ) выглядит переработанной реинкарнацией проекта легкого вертолета Ка-115, разрабатывавшегося АО "Камов" в 1990-е годы, но так и оставшегося на бумаге. Веротолет VRT500 должен быть оснащен одним турбовальным двигателем семейства Safran Arrius или Pratt & Whitney Canada PW207.

Согласно распространенной в 2017 году презентации "Вертолетов России" о программе VRT500, первый полет первого опытного образца VRT500 запланирован на конец 2019 года, получение сертификата - на конец 2021 года и начало серийных поставок - на 2022-2023 годы. Серийное производство вертолета предполагается вести на АО "Улан-Удэнский авиационный завод".

Презентация полноразмерного макета создаваемого АО "Вертолеты России" легкого многоцелевого вертолета VRT500 на выставке HeliRussia-2018. Москва, 24.05.2018 (с) ГК "Ростех"

С противоположной стороны макет легкого многоцелевого вертолета VRT500 был окрашен в цвета медицинского вертолета. Москва, 24.05.2018 (с) Юлия Кузьмина

Проектные проекции легкого многоцелевого вертолета VRT500 (с) АО "Вертолеты России"