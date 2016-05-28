Авиация ВМС Украины получила вертолет Ка-226

Как собщили украинские СМИ, при помощи группы волонтеров в состав авиации ВМС Украины недавно был, наконец, передан злополучный единственный на Украине вертолет Ка-226, около девяти лет находившийся на хранении во Львове. Вертолет войдет в состав 10-й авиационной бригады авиации ВМС Украины. Судя по опубликованным снимкам, вертолет был передан ВМС Украины в изначальной медицинско-эвакуационной комплектации и сохранил старый бортовой номер "41 желтый".

Переданный ВМС Украины изначально приобретенный для МЧС Украины вертолет Ка-226.50 (серийный номер 02-03, бортовой номер "41 желтый"). Львов, 23.05.2018 (с) Андрей Лисенко

Напомним, что речь идет о вертолете Ка-226.50 постройки АО "Кумертаусское авиационное производственное предприятие" (серийный номер 02-03, бортовой номер "41 желтый"). Контракт стоимостью 29,995 млн гривен на поставку этого вертолета был заключен министерством по чрезвычайным ситуациям Украины (с 2012 года - Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины) в сентябре 2007 года с украинским ООО "Гелаксис", которое, в свою очередь, заказало вертолет на АО "КумАПП" через компанию Cantek Trading Inc. (Канада). Вертолет был принят в Кумертау компанией-покупателем в сентябре 2008 года и в январе 2009 года доставлен в Вильнюс (Литва), где должен был, согласно заявлению ООО "Гелаксис", растаможиваться МЧС Украины для последующей доставки на Украину. В течении последующих несколько лет МЧС (ГСЧС) Украины судилось с ООО "Гелаксис" (объявившим о банкротстве в 2011 году) по поводу растаможки злополучного вертолета. В 2013 году Высший хозяйственный суд Украины постановил, что растаможивать вертолет должна все-таки ГСЧС Украины.

Сам вертолет в итоге был доставлен наземным транспортом на украинский погранично-таможенный пункт Шегини (Львовская область), и ввиду неясности статуса, в дальнейшем передан на баланс департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации, а фактически поставлен на хранение на территории ГП "Львовский государственный авиационный ремонтный завод". На Украине вертолет не эксплуатировался.

В начале 2015 года вертолет планировалось передать Днепропетровской областной госадминистрации о передаче вертолета для дальнейшего его использования в нуждах АТО, в частности, для транспортировки раненых военнослужащих в медицинские учреждения. Однако реализовано это не было и в дальнейшем попытки использовать львовский Ка-226 в военных целях в конечном счете закончились идеей передачи его ВМС Украины. 13 июля 2017 года Львовский областной совет на внеочередной сессии принял обращение к премьер-министру Украины относительно ускорения передачи вертолета Ка-226 в сферу управления министерства обороны Украины для нужд ВМС Украины.

Переданный ВМС Украины изначально приобретенный для МЧС Украины вертолет Ка-226.50 (серийный номер 02-03, бортовой номер "41 желтый") (с) Андрей Лисенко