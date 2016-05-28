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Уральские инженеры запустили в Екатеринбурге серийное производство вездеходов для Арктики

28.05.2018 ТАСС 566 0
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Вездеход "Бурлак"
Вездеход "Бурлак".
Источник: © Алексей Макаров

Планируется выпускать до 12 машин в год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Команда уральских инженеров, разработавших грузовые, промышленные и экспедиционные арктические вездеходы "Бурлак", запустила в Екатеринбурге серийное производство. Планируется, что в год на Урале будут выпускаться до 12 машин, сообщил во вторник ТАСС главный конструктор проекта Алексей Макаров.

"Вездеход "Бурлак" можно использовать в хозяйстве, нефтегазовой промышленности, научно-исследовательских работах, государственной программе освоения Арктики. Машины востребованы у заказчиков, поэтому сейчас главная задача - наладить все процессы начавшегося серийного производства. Предполагается параллельно вести сборку сразу нескольких машин в базовой конструкции, в планах - выпускать до 12 машин в год", - сказал он.

По словам собеседника агентства, во всех комплектациях - экспедиционной, грузовой и промышленной - используются отечественные комплектующие. "Дальнейшая модернизация будет проходить после обратной связи заказчиков", - пояснил Макаров.

Ранее сообщалось, что собранный и испытанный группой уральских инженеров в 2016 году "Бурлак" стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов, однако он оказался слишком тяжелым для передвижения по тонкому морскому льду и с трудом выходил на берег.

Вскоре был построен "Бурлак 2.0", который стал легче на полторы тонны и мощнее. Его испытания проходили в феврале- марте 2017 года, команда прошла тот же маршрут, что и в 2016 году: через Инту и Воркуту (Республика Коми) до Байдарацкой губы (один из крупнейших заливов в Карском море) и обратно через Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), Ивдель (Свердловская область) и Екатеринбург.

В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга также была успешно протестирована грузовая версия "Бурлака", она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах.
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Д-30КП
Проекты
Арктика

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