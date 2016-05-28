На HeliRussia состоялась премьера грузового беспилотника SKYF



Грузовой беспилотник SKYF.

Источник: Android-robot.com Грузовой беспилотник SKYF.Источник: Android-robot.com

На выставке HeliRussia 2018 впервые продемонстрирован беспилотник SKYF, представляющий собой промышленную авиагрузовую платформу мультироторного типа. Как сообщил Show Observer Илья Родин, соучредитель ARDN Technology и партнер инновационного фонда FPI — ключевого инвестора SKYF, посетителям выставки представлен третий опытный образец, предназначенный для летных испытаний. Он доработан по итогам тестов первых двух беспилотников. По его словам, в будущем планируется построить еще от двух до четырех опытных образцов.

Беспилотная платформа обладает грузоподъемностью в 250 кг. С грузом в 50 кг она может лететь до 8 ч на дальность до 350 км. Ее габариты — 5,2 х 2,2 м, что позволяет ей помещаться в стандартный грузовой контейнер и быть подготовленной к полету за 10 мин. "Размер аппарата определяется размерами внутреннего пространства стандартного 20-футового контейнера. Когда мы общались с нашими будущими заказчиками — это агрохолдинги, логистические, нефтегазовые компании, то получили обратную связь: необходимо сделать так, чтобы аппарат было легко складировать, перевозить между регионами или на более протяженные расстояния — например, из одного конца России в другой. От размера аппарата зависит размер винта, от размера винта зависит грузоподъемность. Основные характеристики аппарата так и выстраивались", — прокомментировал И. Родин.

Грузовой беспилотник SKYF. С грузом в 50 кг беспилотник SKYF может лететь на дальность до 350 км. Источник: SKYF

"Уникальность машины прежде всего в использовании двигателя внутреннего сгорания, так как никто в мире еще не смог сделать мультикоптерный аппарат на таком моторе. Есть небольшие мультикоптеры с электрическими двигателями, которые плохо масштабируются вверх с точки зрения грузоподъемности, а вертолеты плохо масштабируются вниз с точки зрения стоимости перевозки. По сути, SKYF занимает нишу между ними по соотношению грузоподъемности и экономической эффективности. Есть похожий проект у Boeing (электробеспилотник — летающая платформа) и других, но этих производителей объединяет одна "болезнь": у них время и дальность полета ограничены запасом энергии, которую может уместить батарея. Поэтому бензин остается безальтернативным", — рассказал И. Родин.

На SKYF используется двигатель внутреннего сгорания, работающий на 95-м бензине. Это собственная разработка компании на основе блока цилиндров ВАЗовского двигателя. "Но самое главное — сменилось положение вала. Если в стандартном двигателе это горизонтальное положение вала и можно использовать угловой редуктор, то в двигателе с вертикальным валом редуктор колонарный, соответственно, конструкция гораздо проще, — отметил И Родин. — Сейчас он прошел стендовые испытания и уже будет стоять на ближайшем аппарате, который будет испытываться. До этого мы использовали покупной двигатель Subaru. Наш двигатель гораздо легче и он чуть более мощный".

Примерно через год разработчики будут готовы для тестовых испытаний с реальной нагрузкой и в реальных условиях. Для нефтяников такие испытания пройдут на севере, для сельского хозяйства — например, в Татарстане и Краснодаре. "У нас достаточно много потенциальных заказчиков, которые хотят испытать наш аппарат. После этого будут различные доработки. Через 18-24 месяца с технической точки зрения аппарат будет полностью готов для производства и опытно-промышленной эксплуатации. Что касается сертификационной части, то здесь вопрос гораздо более сложный и четкие сроки пока сложно называть. Но мы точно понимаем, что для опытно-промышленной эксплуатации мы можем в существующем законодательном поле получить сертификат летной годности на отдельные аппараты. Это более сложно с точки зрения документарного оборота и нам это дороже обойдется, однако мы понимаем, что таким образом пару десятков аппаратов мы можем на рынок поставить. Что касается сертификата типа, то мы ведем активные консультации с регулятором и надеемся, что в ближайшие месяцы у нас будет сформирована дорожная карта относительно того, как получить сертификат типа на аппарат в ближайшие год-два", — рассказал И. Родин.

Говоря о перспективах БПЛА на мировом рынке, собеседник Show Observer рассказал, что наиболее привлекательными являются развивающиеся страны, например страны Юго-Восточной Азии. Разработчики будут искать локального сильного бизнес-партнера, который сможет покрыть вопросы с местной сертификацией. Первый такой партнер уже появился во Вьетнаме — это транспортно-торговая компания International Transportation and Trading Company (ITC).

Аналогичную роль играет шведский партнер, компания Swedron, главная задача которой — сертификация аппарата. Предполагается, что в Европе SKYF в основном будет использоваться не для логистики, а для аварийно-спасательной деятельности.

Хотя серийное производство беспилотника пока не запущено, инвесторы проекта отмечают, что загружены заказами уже на несколько лет вперед. "Понятно, что вертолет может больше возить, но, по статистике "Славнефти", "Газпрома", "Норникеля", примерно 50% вылетов вертолетов происходит с грузом до 150 кг (срочные запчасти, блоки управления и т. д.). Это те самые задачи, которые мог бы выполнять SKYF, при том что его летный час в 10 раз дешевле и это дает существенную экономию", — подчеркнул Илья Родин. Что касается сельского хозяйства, то, по оценке разработчиков, с учетом потребности в аппарате даже российский рынок окупил бы разработку. Но есть заинтересовавшиеся проектом потенциальные заказчики из других стран. Переговоры ведутся с такими государствами, как Япония, Малайзия, Сингапур.

Татьяна Володина