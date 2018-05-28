Эксперты раскрыли влияние санкций на обороноспособность России



Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М.

Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М.Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов

К 2027 году Россия будет способна защищать собственные границы от противника и поддерживать небольшие кампании за рубежом, однако окажется бессильной в столкновениях с более оснащенными оппонентами. Выводы научных сотрудников Королевского института международных отношений (Великобритания) Ричарда Коннолли и Матье Булеге привел The National Interest.

"Учитывая существующие экономические ограничения и стремление руководства избегать расходов на чрезмерное наращивание вооруженных сил, об оборонно-промышленном производстве в масштабе, соразмерном гонке вооружений, просто не может быть и речи", — пишет американский журнал.

Издание отмечает, что в течение периода реализации государственной программы вооружений на 2018-2027 годы состояние российских вооруженных сил хотя и улучшится, но произойдет это не за счет новейшего оружия (танк Т-14 на основе платформы "Армата", перспективный истребитель пятого поколения Су-57 и атомные подводные лодки проекта 885 "Ясень"), а в результате модернизации советских образцов техники (основной танк Т-90, истребители четвертого поколения на основе Су-27, дизель-электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка", зенитные ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер").

The National Interest полагает, что перед российской оборонной промышленностью в долгосрочной перспективе стоит ряд проблем, в частности "неспособность модернизировать производственные мощности, снижение уровня военных исследований и разработок, а также структурные недостатки, такие как низкая производительность труда и механизмы контроля качества".

Кроме технологических трудностей, журнал отмечает, что успешной реализации госпрограммы мешают "внешние факторы", прежде всего западные санкции. "Хотя официальная риторика в связи с военной модернизацией, в частности с разработкой новых систем стратегического оружия, может показаться тревожным сигналом для некоторых наблюдателей, подробное изучение того, что Россия может производить, говорит о том, что российские амбиции на самом деле более скромны", — пишет издание.

На реализацию госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы предусмотрено выделение 20 триллионов рублей. Главным приоритетом программы заявлена масштабная замена старого вооружения на новые образцы военной техники.