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Американский телеканал сообщил об успешных испытаниях российской С-500

28.05.2018 Lenta.ru 664 0
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Радар-обнаружитель "Енисей"
Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник: rg.ru

Американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке США сообщил об успешных испытаниях Россией системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500.

По информации канала, ракета С-500 пролетела 481 километр и поразила цель. Отмечается, что дальность полета снаряда оказалась больше, чем во время предыдущих известных тестов.

"Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35", — поясняет CNBC.

Телеканал добавляет, что С-500 способна уничтожать объекты в ближнем космосе.

Москва не подтвердила, что система создана и проходит испытания, передает "Интерфакс".

Разработка зенитной ракетной системы ПВО/ПРО С-500 (в разные годы в качестве предположительного наименования фигурировали "Прометей" и "Триумфатор") была начата в 2002-2003 годах в рамках НИР "Самодержец" и "Властелин". Система предназначена для атаки аэродинамических целей на большой дальности, гиперзвуковых крылатых ракет, низкоорбитальных спутников, а также для борьбы с баллистическими целями, включая боевые блоки межконтинентальных ракет.

Предполагается, что станция С-500 является развитием РЛС 96Л6Е, применяемой в комплексах С-300 и С-400, а ее радар-обнаружитель снабжен активной фазированной антенной решеткой и применяется для обнаружения и сопровождения целей во всем диапазоне высот, опознавания их принадлежности по принципу "свой-чужой".
25.05.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
С-300
С-400 Триумф
С-500
Проекты
АФАР
БПЛА
ГЗЛА

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