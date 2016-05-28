Американский телеканал сообщил об успешных испытаниях российской С-500
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Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник: rg.ru
Американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке США сообщил об успешных испытаниях Россией системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500.
По информации канала, ракета С-500 пролетела 481 километр и поразила цель. Отмечается, что дальность полета снаряда оказалась больше, чем во время предыдущих известных тестов.
"Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35", — поясняет CNBC.
Телеканал добавляет, что С-500 способна уничтожать объекты в ближнем космосе.
Москва не подтвердила, что система создана и проходит испытания, передает "Интерфакс".
Разработка зенитной ракетной системы ПВО/ПРО С-500 (в разные годы в качестве предположительного наименования фигурировали "Прометей" и "Триумфатор") была начата в 2002-2003 годах в рамках НИР "Самодержец" и "Властелин". Система предназначена для атаки аэродинамических целей на большой дальности, гиперзвуковых крылатых ракет, низкоорбитальных спутников, а также для борьбы с баллистическими целями, включая боевые блоки межконтинентальных ракет.
Предполагается, что станция С-500 является развитием РЛС 96Л6Е, применяемой в комплексах С-300 и С-400, а ее радар-обнаружитель снабжен активной фазированной антенной решеткой и применяется для обнаружения и сопровождения целей во всем диапазоне высот, опознавания их принадлежности по принципу "свой-чужой".
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25.05.2018
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