В США оценили мощь ракетного залпа "Юрия Долгорукого"



Запуск ракет Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Запуск ракет Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Общая мощность взрыва боезарядов в ходе последнего пуска ракет Р-30 "Булава-30" оценивается в 2400 килотонн, заявил в Twitter директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

"Четыре [ракеты] запущены за 20 секунд. Все 16 могут запускаться за 1 минуту. 4 БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок — прим. "Ленты.ру") могут доставить в общей сложности 24 боеголовки РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения — прим. "Ленты.ру") общей мощностью 2400 килотонн, что эквивалентно 160 "хиросимам"", — написал эксперт.

22 мая 2018 года головной корабль проекта 955 "Борей" атомная подлодка "Юрий Долгорукий" произвела из подводного положения успешный запуск четырех баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Залповая стрельба сразу четырьмя БРПЛ из подводного положения в России проводилась впервые.