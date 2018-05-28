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В США оценили мощь ракетного залпа "Юрия Долгорукого"

28.05.2018 Lenta.ru 700 1
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Запуск ракет Булава
Запуск ракет Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Общая мощность взрыва боезарядов в ходе последнего пуска ракет Р-30 "Булава-30" оценивается в 2400 килотонн, заявил в Twitter директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.




"Четыре [ракеты] запущены за 20 секунд. Все 16 могут запускаться за 1 минуту. 4 БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок — прим. "Ленты.ру") могут доставить в общей сложности 24 боеголовки РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения — прим. "Ленты.ру") общей мощностью 2400 килотонн, что эквивалентно 160 "хиросимам"", — написал эксперт.

22 мая 2018 года головной корабль проекта 955 "Борей" атомная подлодка "Юрий Долгорукий" произвела из подводного положения успешный запуск четырех баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Залповая стрельба сразу четырьмя БРПЛ из подводного положения в России проводилась впервые.
25.05.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Тектор
1207
№1
28.05.2018 16:32
Цитата, q
директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен
Лучше бы не позорился: там было 0 кт. А если считать по-максимуму, то на одной Булаве может стоять 10 голов по 150 кт, т.е. на 4, суммарно, 6 Мт.
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