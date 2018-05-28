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Пентагон отчитался о создании сверхсветового двигателя

28.05.2018 Lenta.ru 731 2
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space_earth

Разведывательное управление Министерства обороны США опубликовало документ о возможности использования темной энергии и манипуляции дополнительными измерениями для создания варп-двигателя. Такие технологии позволят перемещаться со скоростью выше скорости света, однако, по словам скептически настроенных ученых, их создание на настоящий момент и в обозримом будущем невозможно. Об этом сообщает издание Science Alert.

Как пишут авторы документа, человечество приблизилось к разгадке тайн скрытых измерений и темной энергии, которая служит причиной ускоренного расширения Вселенной. Использование дополнительных измерений, которые вводятся М-теорией, может помочь создать экзотическую материю, необходимую для сверхсветового движения. Такая материя обладает отрицательной плотностью и способствует искривлению пространства-времени.

Ученые скептически относятся к таким утверждениям. Например, физик Шон Кэрролл (Sean Carroll) считает, что в докладе используются отдельные фрагменты теоретической физики, которые собраны вместе для создания видимости, что у них может быть практическое применение. Однако технология варп-двигателя, возможно, никогда не будет изобретена.

В 1994 году физик-теоретик Мигель Алькубьерре предложил метод искривления пространства-времени с помощью волны, которая сжимает его впереди и расширяет сзади, создавая "пузырь". Хотя внутри "пузыря" гипотетический корабль не может двигаться со сверхсветовой скоростью, сама волна может преодолеть предел, установленный специальной теорией относительности Эйнштейна.

По словам Кэрролла, хотя теоретически искривить пространство возможно, неизвестно, как для этого получить и использовать материю с отрицательной энергией. Для путешествия к альфе Центавра, удаленной от Земли на 4,367 светового года, потребуется астрономическое количество такой материи, сравнимое с тем, что выделится при полной аннигиляции целой планеты. Хотя ученый не исключает, что в далеком будущем будут разработаны технологии сверхсветового движения, он склоняется к мысли, что они невозможны в принципе.
27.05.2018
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Страны
США

  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
DE
Олег Бахарев
2134
№1
28.05.2018 17:41
Можно фантазировать что угодно при условии что создание этого сейчас и в обозримом будущем невозможно. 8)
0
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IL
Tornado
309
№2
28.05.2018 18:29
Цитата, q
Можно фантазировать что угодно при условии что создание этого сейчас и в обозримом будущем невозможно.

А давай для начала сравним сколько научных публикаций у тебя и сколько у Мигель Алькубьерре
0
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