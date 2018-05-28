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Начались госиспытания новейшего МиГ-35

28.05.2018 Lenta.ru 787 1
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Многофункциональный истребитель МиГ-35
Многофункциональный истребитель МиГ-35.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Начались государственные испытания новейшего российского истребителя поколения 4++ МиГ-35, заявил РИА Новости глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.

Госиспытания, как ожидается, должны занять примерно два года. Серийные поставки самолета в войска запланированы с конца 2019 года.

МиГ-35, рассматриваемый разработчиками как переходное звено к авиации пятого поколения, создается на основе МиГ-29. Самолет получит радар "Жук-А" с активной фазированной антенной решеткой, способный сопровождать до 30 целей на дальности до 160 километров. По дальности полета самолет превзойдет предшественников в полтора раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 числа Маха. В дальнейшем именно МиГ-35 должны составлять основу парка российской легкой авиации.

В апреле этого года генеральный директор российской самолетостроительной корпорация "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что Россия допускает передачу Индии технологий, лежащих в основе МиГ-35.
25.05.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
АФАР

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
-Александр-
49
№1
28.05.2018 18:07
Сколько его можно испытывать. К слову СУ-34 и СУ-35 приняли на вооружение с недоделками, в сопровождении трех списков. Первый список это те недостатки без устранения которых истребитель нельзя эксплуатировать. Второй список это те недостатки с которыми истребитель эксплуатировать можно. Ну и третий, в котором заносятся все устраненные недостатки.
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