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"Вертолеты России" прорабатывают с Минобороны вопрос модернизации вертолетов-амфибий Ми-14

28.05.2018 ТАСС 541 0
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Ми-14 амфибийный
Вертолет амфибийного типа Ми-14.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

В холдинге заявили, что "готовы к любым заказам"

АСТАНА, 25 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) прорабатывает с Минобороны РФ вопрос модернизации вертолетов-амфибий Ми-14, решение о начале соответствующих опытно-конструкторских работ может быть принято до конца года. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора холдинга по продажам военной техники Владислав Савельев.

"На сегодняшний день данный вопрос еще находится в проработке с Минобороны. Мы получили от военного ведомства техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ, выдали свои предложения, но решение, в какой конфигурации и каком объеме проводить указанные работы, остается за министерством. Холдинг "Вертолеты России" готов к любым заказам", - сказал Савельев на проходящей в Астане оборонной выставке "Кадекс-2018".

"Полагаю, в 2018 году этот вопрос должен решиться", - добавил собеседник агентства.

Противолодочный вертолет Ми-14ПЛ был создан в 1960-х годах на базе Ми-8. Вертолет-амфибия получил днище-лодку и два поплавка по бокам корпуса, которые одновременно служили обтекателями для опор шасси. Вертолет мог держаться на воде при волнении до 3-4 баллов. Ми-14 оснастили различным противолодочным оборудованием, машина могла применять против субмарин торпеды и глубинные бомбы, в том числе ядерные. На данный момент вертолет снят с вооружения ВМФ России.

Всего, по данным открытых источников, было построено 273 Ми-14ПЛ. Вертолеты активно поставлялись на экспорт. В настоящее время несколько Ми-14 несут службу в составе Военно-морских сил Польши, они были модернизированы без привлечения официального производителя.

Холдинг "Вертолеты России" представил проект возобновления производства Ми-14 в ходе Международного военно-морского салона в июле 2015 года.
25.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Польша
Россия
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Ми-14
Ми-8
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Проекты
Ядерный щит

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