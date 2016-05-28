Россия представила экспортную модификацию БЛА "Орлан-10"
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Военнослужащие возле беспилотника "Орлан-10".
Источник: Донат Сорокин/ТАСС
Беспилотная авиационная система "Орлан-10Е" включает от двух до четырех БЛА, пусковое устройство катапультного типа и целевую нагрузку
АСТАНА /Казахстан/, 25 мая. /ТАСС/. Российская промышленность разработала экспортную модификацию беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Орлан-10", получившую обозначение "Орлан-10Е". Презентация беспилотника состоялась на международной выставке вооружений "Кадекс-2018" (KADEX 2018), которая проходит в Астане (Казахстан) с 23 по 26 мая.
Беспилотная авиационная система (БАС) "Орлан-10Е" состоит из двух-четырех БЛА, пускового устройства катапультного типа и целевой нагрузки. Максимальная взлетная масса БЛА "Орлан-10Е" составляет 18 кг, размах крыла - 3,1 м, масса полезной нагрузки - до 3 кг. Беспилотник оснащен поршневым двигателем внутреннего сгорания. Продолжительность полета БЛА достигает 10 часов, максимальная дальность полета - 300 км, скорость полета - 70-150 км/ч, высота полета - до 5 тыс м. Беспилотник способен взлетать при порывах ветра до 15 м/с. Дальность управления "Орлан-10Е" при помощи радиоканала достигает 100 км.
БЛА оснащается дневными фото- и видеокамерами, стабилизированным тепловизионным прибором, системой мониторинга сотовых сетей стандарта GSM или средством обнаружения радиостанций тактического уровня. Опционально БЛА может нести метеорологические датчики или датчики для радиационного, химического и биологического мониторинга. Беспилотник также выступает в качестве ретранслятора.
Высокая надежность "Орлан-10Е" обеспечивается четырехкратным резервированием пилотажно-навигационных сигналов (магнитное склонение, радиомаяки, гироскопы и спутник) и применением помехозащищенных линий связи.
В базовой конфигурации БАС "Орлан-10Е" транспортируется автомобилем с прицепом.
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25.05.2018
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