Большой десантный корабль "Петр Моргунов" спустили на воду в Калининграде



Судостроительный завод "Янтарь".

Источник: © Марина Лысцева/ТАСC Судостроительный завод "Янтарь".Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

Корабль является крупнейшим в своем классе и имеет водоизмещение 5000 тонн

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Петр Моргунов" спущен на воду на судозаводе "Янтарь" в Калининграде. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Проект БДК 11711 - это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-1970 годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. При строительстве большого десантного корабля использован весь накопленный опыт", - сообщил на церемонии спуска на воду начальник управления кораблестроения ВМФ капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев.

БДК "Петр Моргунов" - первый серийный корабль проекта 11711 разработки ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны РФ в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне 2015 года.

"Петр Моргунов" является крупнейшим в своем классе и имеет водоизмещение 5000 тонн. Корабль планируется принять в состав ВМФ РФ после завершения всех этапов испытаний.

"Согласно техническим требованиям, которые предъявило главное командование ВМФ заводу, на БДК "Петр Моргунов" размещено современное крановое оборудование для погрузки техники на корабль. Помимо этого погрузка техники может производиться и через аппарель", - добавил Краснопеев.

"Петр Моргунов" сможет принять на борт 13 танков или более 30 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Предусмотрена возможность погрузки усиленного батальона морской пехоты. На корабле существенно улучшены бытовые условия для размещения и проживания экипажа, десантников и морской пехоты. БДК "Петр Моргунов" имеет дальность плавания около 4000 миль, что позволит ему выполнять задачи в дальней морской зоне. БДК обладает возможностью временного базирования на борту различных типов корабельных вертолетов.