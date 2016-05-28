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Шойгу распорядился подготовить программу реализации Минобороны нового майского указа

28.05.2018 ТАСС 461 0
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Уточняется, что программа затронет вопросы строительства инфраструктуры, новых дополнительных подразделений, мест базирования и учебных заведений

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил разработать для военного ведомства отдельную программу по реализации нового майского указа президента РФ Владимира Путина.

"Мы должны те показатели и те задачи, которые поставлены указом президента, переложить на наше поле, поле Вооруженных сил и принять отдельную программу, которая скорее всего будет программой в дополнение к тому, что мы с вами сделали в 2013 году", - сказал Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

По его словам, эта программа, в том числе коснется строительства инфраструктуры, новых дополнительных подразделений, мест базирования и учебных заведений. "Если по учебным заведениям мы практически завершили эту работу, то сейчас у нас задачи по созданию учебно-научных комплексов, где у нас были бы объединены усилия и образовательных, и научных организаций", - отметил министр

Глава ведомства сообщил, что коллегия Минобороны в следующем месяце обсудит реализацию нового майского указа президента. "Хочу напомнить, что 7 мая этого года президент подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В июне на внеочередном заседании коллегии мы рассмотрим предложения по его исполнению в министерстве обороны", - сказал Шойгу.

По его словам, в военном ведомстве также продолжат следить за выполнением майских указов президента от 2012 года. "На заседаниях коллегии мы регулярно рассматриваем, как выполняются майские указы президента России 2012 года и его поручения по итогам совещаний в Сочи. Сегодняшнее заседание не исключение", - отметил министр обороны.
25.05.2018
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принадлежат ТАСС
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