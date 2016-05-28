Глава ОАК: мы обсуждаем вопрос привлечения частного капитала в компанию



Юрий Слюсарь.

Источник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Юрий Слюсарь.Источник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Юрий Слюсарь в интервью ТАСС — о планах по созданию первого сверхзвукового пассажирского самолета в России

О планах по созданию первого сверхзвукового пассажирского самолета в России, планах по развитию производства гражданских самолетов и о поставках истребителей в интервью ТАСС на полях Санкт-Петербургского экономического форума рассказал президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

— Юрий Борисович, расскажите, пожалуйста, как ваш форум проходит?

— Программа достаточно насыщенная. За день мы подписали три соглашения с руководителями трех регионов — Республика Удмуртия, Тульская область и Республика Дагестан. Для нас это такой, с одной стороны, новый, а с другой стороны — уже зарекомендовавший себя формат, когда мы, помимо горизонтальных связей между предприятиями, еще выстраиваем коммуникацию с руководством регионов, чтобы совместную работу поставить на принципиально другую основу. Работа именно через региональный формат показывает свою эффективность. Такие соглашения носят не просто формальный характер, а фиксируют определенный уровень продвижения на этом пути.

Форум для нас — это возможность на одной площадке встретиться с большим количеством наших коллег, обсудить возможности кооперации. У нас большая деловая повестка, много международных контактов. Кстати, накануне в Астане состоялось подписание контракта на поставку восьми самолетов Су-30СМ в Казахстан. Мы очень рады,что нашими современными, эффективными и хорошо зарекомендовавшими себя истребителями будет пополнен парк Сил воздушной обороны Казахстана. Для нас это загрузка заводов. Здесь, в Питере, в течении одного-двух дней предстоит встретиться с партнерами по нашим гражданским программам — "Суперджет", МС-21, перспективный широкофюзеляжный самолет с китайцами.

— Как сейчас идет объединение гражданских активов в ОАК на базе дочерней компании "Гражданские самолеты Сухого"? Планируете ли его до сих пор закончить в 2019-м, или, может быть, срок перенесен вправо?

— Нет, сроки остаются те же. Процесс идет достаточно интенсивно, принята новая структура ГСС. Произошли организационные изменения внутри "Корпорации Иркут". Перед нами стоит много вопросов, которые необходимо решать так, чтобы минимизировать риски и развить потенциал, который есть у каждого предприятия. Цель — сделать единую компанию, которая будет решать стоящие задачи: увеличение нашей доли на мировом рынке и развитие гражданского направления — наиболее перспективного в портфеле бизнесов корпорации.

— Как вы планируете расширять в будущем линейку гражданских самолетов ОАКа. Есть самолеты SSJ-100, есть МС-21 и СR929. Куда дальше идем?

— Каждая из этих программ представляет собой семейство. Допустим, вы упомянули "Суперджет". Принято решение о создании 75-местной версии. Она будет отличаться не просто пассажировместимостью, мы хотим, чтобы это был серьезно усовершенствованный новый продукт, который давал бы еще более эффективную экономику для эксплуатантов, еще меньшую стоимость пассажиро-километра. Эти параметры обеспечивают, собственно, привлекательность продукта.

У нас есть поручение проработать планы по созданию сверхзвукового делового самолета

И здесь мы, конечно, в первую очередь рассчитываем на наших российских поставщиков, которые предлагают конкурентоспособные комплектующие. Самолет будет более русифицированным. Мы не просто меняем западных поставщиков на отечественных, наша задача — новый качественный продукт по другой цене.

Более того, вы знаете, у нас есть поручение проработать планы по созданию сверхзвукового делового самолета. Сейчас проект находится в самом начале. Пока анализируем тот задел, который существует. Этот анализ показывает, что, на самом деле, много чего в нашей стране уже есть. Есть конкурентоспособные на мировом рынке технологии.

— Когда такой самолет может появиться?

— Может появиться в 10-летней перспективе. Это очень перспективное направление. Рынок в мировом масштабе достаточно серьезный и конкурентный. По нашим оценкам — от 300 до 400 самолетов. Это, конечно, не массовый рынок. Но рынок самолетов, для людей, которые ценят время и готовы за скорость заплатить.

— У этого самолета, сверхзвукового, есть какой-то экспортный потенциал?

— Конечно.

— Может какие-то зарубежные олигархи заинтересовались им? Может быть, страны сможете назвать.

— На мировой рынок он, в первую очередь, и нацелен. Страны, потенциальные рынки — это, в первую очередь, растущие рынки Юго-Восточной Азии, рынки Ближнего Востока, те рынки Трансатлантики, на которых есть большое количество перелетов и где фактор времени очень чувствительный. Этими же факторами предопределяется возможный набор партнеров.

— Все-таки один из самых больших вопросов сверхзвукового самолета — это двигатель. Вы заказывали уже кому-то разработку двигателя — ОДК или, может быть, кому-то еще?

— Вы абсолютно правы. Двигатель — один из тех технологических вызовов, с которым нам приходится сталкиваться. Ведь двигатель нужен многорежимный, так, чтобы он, во-первых, мог работать в дозвуковом и в сверхзвуковом режимах. При этом, показывать хорошую экономику. И самое главное — обеспечивать уровень шума, который вписался бы в те нормы, и экологические, и санитарные, которые сейчас еще даже пока и не приняты. Но они, понятно, будут достаточно жесткие. Никто не позволит с большим уровнем шума летать ни у нас в стране, ни за ее пределами. Для нас это еще, помимо создания продукта, серьезное продвижение новых технологий, новых возможностей, которые мы в корпорации с нашими партнерами сейчас проводим.

— Вы пока не заказывали разработку такого двигателя?

— Пока нет. Мы находимся на этапе инкубации проекта. Прорабатываем концепцию, сроки, бюджет, рынки. Предстоит сделать экономическое обоснование.

— Но предпочтение отдадите, наверное, все-таки ОДК нежели кому-то из иностранных? Или и тех, и тех рассматриваете?

— Рассматриваем и тех, и тех. Пока рано говорить о том, какое итоговое решение будет принято.

— Юрий Борисович, а как обстоят дела у ОАК с финансами? Может быть, сможете дать прогноз по МСФО за 2017 год?

— Параметрами МСФО я, к сожалению, поделиться не могу. Могу сказать, что по консолидированной прибыли по РСБУ мы в плюсе, у нас вновь серьезно выросла выручка. Консолидированные результаты за 2017 год — лучшие за несколько лет. Очень надеюсь, что стабилизация финансового положения, переход в "зеленую" зону, даст нам другое качество, в первую очередь во взаимоотношениях с банками, с нашими партнерами. Это будет принципиально другая позиция.

— А на устойчивую прибыль, когда планируете выйти, в каком году?

— В начале 20-х годов ожидаем достаточно серьезный рост производства и, как следствие, выручки. Прибыль будет зависеть от ряда ключевых факторов, над которыми мы сейчас работаем.

— А дивиденды вы будете выплачивать, исходя из РСБУ, да, наверное? В этом году будут ли они вообще?

— Решения о дивидендах принимаются исходя из отчетности по РСБУ, но пока финансовое состояние ПАО "ОАК" не позволяет их выплачивать.

— Хотелось бы поговорить по поводу, наверное, самой большой трансформации, которую ждет ОАК — это вхождение в Ростех. Как это может сказаться на ОАКе?

— Давайте мы дождемся решения. У нас с ними много общего — и рынки, и технологии.

— А когда гражданский дивизион будет консолидирован, возможно ли привлечение частного капитала в него?

— Привлечение частного инвестора в гражданском направлении, безусловно, обсуждается.

— То есть — уточняющий вопрос — после объединения, после консолидации гражданского дивизиона, получается, в ОАК будет одно юрлицо военное, другое — гражданское. И гражданское может в том числе выйти на IPO или на какие-то другие механизмы привлечения частного капитала?

— Повторюсь, сама идея привлечь частного инвестора в гражданском направлении сейчас обсуждается. Каких-то решений или вариантов я вам пока сказать не могу, но этот вопрос в повестке дня. Мы его по поручению акционеров обсуждаем.

Беседовала Мария Амирджанян, в подготовке участвовали Анна Юдина, Дмитрий Решетников