Видео: В ДНР испытали самую мощную в мире винтовку "Сепаратист"
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Произведенная в ДНР 23-миллиметровая винтовка "Сепаратист".
Источник: rg.ru
В интернете появилось видео стрельбы из новой мощной снайперской 23-миллиметровой винтовки "Сепаратист", произведенной в ДНР. Стрельба велась разными боеприпасами по двум мишеням.
Под прицелом видеокамер "Сепаратиста" испытал проект WarGonzo. При этом о винтовке рассказал боец армии ДНР с позывным Бывалый. Он, в частности, отметил, что в новом снайперском комплексе использованы ствол и ствольная коробка от зенитной установки ЗУ-23. Но вместо автоматики применяется одиночная подача боеприпасов, а специально сваренная рама снижает отдачу при стрельбе. Ствол "Сепаратиста" венчает впечатляющий дульный тормоз. Также у оружия имеется необычный спусковой крючок.
В качестве мишени при демонстрации возможностей супервинтовки использовались легкий бронированный транспортер МТ-ЛБ, известный также как "мотолыга" и толстая - в два кирпича - стена заброшенного здания. Стрельба велась 23-миллиметровыми бронебойными и фугасными снарядами. Также использовались сверхбронебойные боеприпасы, которые в ДНР в шутку называют "супер-пупер".
Во время теста удалось пробить броню "мотолыги", а со второго выстрела - и толстую кирпичную стену, поразив укрытую за ней дощатую имитацию противника. После чего "Сепаратист" несколькими дополнительными выстрелами буквально "разобрал" фрагмент стены. WarGonzo подтверждает, что при стрельбе из этой огромной и необычайно мощной винтовки отдачи практически не чувствуется. Однако информация о том, за счет каких конструктивных особенностей оружия и рамы, на которой оно установлено, этого удалось добиться, пока не разглашается.
Судя по снегу в кадре, съемки велись в зимний период, но видео на YouTube опубликовано лишь в конце мая. Напомним, в феврале также появлялось краткое и не столь качественное видео стрельбы из "Сепаратиста" с крыши здания. При этом отмечалось, что новая винтовка из ДНР является самой крупнокалиберной в мире.
Руслан Мельников
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26.05.2018
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принадлежат Российская газета
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Восход
14024
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№1
28.05.2018 07:09
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Байкал57
824
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№2
28.05.2018 07:18
....Однако информация о том, за счет каких конструктивных особенностей оружия и рамы, на которой оно установлено, этого удалось добиться, пока не разглашается...
25% дульный тормоз, и 25% на глаз использование собственного веса пушечки. Хорваты уже двадцать лет выпускают свою 23мм, но там с таким же ДТ и плюс отвод газов трубой 40мм назад от 2/3 длины ствола. Прозевал напарник сзади и получил контузию. Из-за этого не любят хорвата, хотя она на сошках такая аккуратная, небольшая и легкая.
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Hazzard
7661
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№3
28.05.2018 08:28
Цитата, Байкал57 сообщ. №2
Однако информация о том, за счет каких конструктивных особенностей оружия и рамы, на которой оно установлено, этого удалось добиться, пока не разглашается...
Все очень просто, при минимальной доработке ПТРС можно поменять калибр на 23мм (23х115) путем замены ствола.
А вот если создавать что-то новое, с нормальной системой компенсации отдачи (ДТК + короткий ход ствола), стрельба с сошек вполне реальна
Цитата, Байкал57 сообщ. №2
Хорваты уже двадцать лет выпускают свою 23мм
RH-Alan RT-20 она не 23, а 20мм
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