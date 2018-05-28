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Видео: В ДНР испытали самую мощную в мире винтовку "Сепаратист"

28.05.2018 Российская газета 1018 3
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23-миллиметровая винтовка "Сепаратист"
Произведенная в ДНР 23-миллиметровая винтовка "Сепаратист".
Источник: rg.ru

В интернете появилось видео стрельбы из новой мощной снайперской 23-миллиметровой винтовки "Сепаратист", произведенной в ДНР. Стрельба велась разными боеприпасами по двум мишеням.

Под прицелом видеокамер "Сепаратиста" испытал проект WarGonzo. При этом о винтовке рассказал боец армии ДНР с позывным Бывалый. Он, в частности, отметил, что в новом снайперском комплексе использованы ствол и ствольная коробка от зенитной установки ЗУ-23. Но вместо автоматики применяется одиночная подача боеприпасов, а специально сваренная рама снижает отдачу при стрельбе. Ствол "Сепаратиста" венчает впечатляющий дульный тормоз. Также у оружия имеется необычный спусковой крючок.



В качестве мишени при демонстрации возможностей супервинтовки использовались легкий бронированный транспортер МТ-ЛБ, известный также как "мотолыга" и толстая - в два кирпича - стена заброшенного здания. Стрельба велась 23-миллиметровыми бронебойными и фугасными снарядами. Также использовались сверхбронебойные боеприпасы, которые в ДНР в шутку называют "супер-пупер".

Во время теста удалось пробить броню "мотолыги", а со второго выстрела - и толстую кирпичную стену, поразив укрытую за ней дощатую имитацию противника. После чего "Сепаратист" несколькими дополнительными выстрелами буквально "разобрал" фрагмент стены. WarGonzo подтверждает, что при стрельбе из этой огромной и необычайно мощной винтовки отдачи практически не чувствуется. Однако информация о том, за счет каких конструктивных особенностей оружия и рамы, на которой оно установлено, этого удалось добиться, пока не разглашается.

Судя по снегу в кадре, съемки велись в зимний период, но видео на YouTube опубликовано лишь в конце мая. Напомним, в феврале также появлялось краткое и не столь качественное видео стрельбы из "Сепаратиста" с крыши здания. При этом отмечалось, что новая винтовка из ДНР является самой крупнокалиберной в мире.


Руслан Мельников
26.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МТ-ЛБ
Проекты
ИТ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Восход
14024
№1
28.05.2018 07:09
Ее бы на низкопрофильный и проходимый ЛУАЗ установить





И оснастить тепловизионным прицелом (лучше гражданского назначения) типа этого или этого или ночным прицелом с ЭОП третьего поколения вроде этого

Можно было бы устроить охоту за расчетами Джавеллинов.
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RU
Байкал57
824
№2
28.05.2018 07:18
....Однако информация о том, за счет каких конструктивных особенностей оружия и рамы, на которой оно установлено, этого удалось добиться, пока не разглашается...
25% дульный тормоз, и 25% на глаз использование собственного веса пушечки. Хорваты уже двадцать лет выпускают свою 23мм, но там с таким же ДТ и плюс отвод газов трубой 40мм назад от 2/3 длины ствола. Прозевал напарник сзади и получил контузию. Из-за этого не любят хорвата, хотя она на сошках такая аккуратная, небольшая и легкая.
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RU
Hazzard
7661
№3
28.05.2018 08:28
Цитата, Байкал57 сообщ. №2
Однако информация о том, за счет каких конструктивных особенностей оружия и рамы, на которой оно установлено, этого удалось добиться, пока не разглашается...

Все очень просто, при минимальной доработке ПТРС можно поменять калибр на 23мм (23х115) путем замены ствола.

А вот если создавать  что-то новое, с нормальной системой компенсации отдачи (ДТК + короткий ход ствола), стрельба с сошек вполне реальна

Цитата, Байкал57 сообщ. №2
Хорваты уже двадцать лет выпускают свою 23мм
Хорваты уже двадцать лет выпускают свою 23мм

RH-Alan RT-20 она не 23, а 20мм
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