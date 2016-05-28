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Невское ПКБ разрабатывает два новых проекта десантных кораблей для ВМФ

28.05.2018 ТАСС 786 0
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Большой десантный корабль проекта 11711
Большой десантный корабль проекта 11711.
Источник: РИА Новости/Игорь Зарембо

Начальник управления кораблестроения ВМФ РФ отметил заинтересованность флота в кораблях нового проекта

КАЛИНИНГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Невское ПКБ по заданию ВМФ России разрабатывает два варианта больших десантных кораблей (БДК), которые предполагается строить после проекта 11711. Об этом журналистам сообщил в пятницу представитель конструкторского бюро Алексей Юхнин.

"У нас есть две линии дальнейшего развития. Это корабль на базе проекта 11711 с учетом полученного [при строительстве] опыта и абсолютно новый десантный корабль, мы работаем над этим", - сказал Юхнин на церемонии спуска на воду БДК "Петр Моргунов".

Юхнин напомнил, что по проекту 11711 на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде построена серия из двух кораблей. "Иван Грен" скоро предадут флоту, а судно "Петр Моргунов" в пятницу спустили на воду. Представитель бюро отметил, что новые проекты предусматривают строительство кораблей, которые будут крупнее предыдущих.

Начальник управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев сообщил, что флот заинтересован в кораблях нового проекта.

БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

Головной корабль серии ("Иван Грен") спустили на воду в Калининграде в мае 2012 года, к настоящему времени завершил программу морских испытаний и готовится к передаче флоту. Завершающий серю БДК "Петр Моргунов" должны передать заказчику в 2018 году.
25.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ка-29
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711

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