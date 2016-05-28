Какие российские новинки показали на HeliRussia 2018



Презентация вертолета VRT500 на выставке HeliRussia 2018.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Презентация вертолета VRT500 на выставке HeliRussia 2018.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС — о наиболее интересных образцах и последних разработках отечественной "оборонки", представленных на Международной выставке вертолетной индустрии в Москве

В этом году Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia собрала обширную экспозицию — 246 компаний, в том числе 49 зарубежных, из 19 стран мира. Для сравнения, в 2017-м их было 237 (50 иностранных). Интерес к этой выставке за рубежом из-за санкций против России не снизился.

HeliRussia ежегодно радует посетителей показом интересных новинок. Не стало исключением и мероприятие этого года. Состоялась презентация легкого однодвигательного вертолета VRT500, также показали новый вертолет "Касатка 505" и оборудованный новым медицинским модулем "Ансат". На уличной статичной экспозиции был представлен опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-171Ш и первый серийный Ми-171А2. Всего же на выставке 19 винтокрылых машин.

Также демонстрировались 12 моделей беспилотных летательных аппаратов разного типа и назначения: "Ворон-700", "Коршун-1", "Бриз", исследовательский квадрокоптер от МАИ и другие образцы. Среди наиболее интересных — модель "Сириус" и тяжелая грузовая платформа SKYF.

Как отметил на открытии HeliRussia 2018 вице-премьер РФ Юрий Борисов, вертолетная индустрия России динамично развивается, в то же время портфель заказов вертолетной техники необходимо оптимизировать.

Вертолеты России занимают хорошие позиции на международном рынке. Тем не менее стоит еще много задач, в первую очередь — по оптимизации портфеля заказов. Ситуация на рынке меняется, необходимо завоевывать новые ниши, особенно в классе легких вертолетов

Юрий Борисов

вице-премьер РФ

Легкий вертолет VRT500

Его презентация стала ярким событием в программе выставки. Легкий многоцелевой вертолет разработан конструкторским бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" (входит в госпорпорацию Ростех) в сотрудничестве с международной командой инженеров.

VRT500 станет первым вертолетом холдинга в сегменте легких машин взлетной массой до 2 т. Его предполагают выпускать в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях. Опытный образец планируется построить к концу 2019 года, а вывести новинку на рынок в 2021-м.

Вертолет VRT500. Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Мы отмечаем интерес к проекту со стороны как российских, так и зарубежных эксплуатантов. По нашим оценкам, к 2035 году мы реализуем около 1000 машин, что позволит нам занять до 15% в мировом сегменте легких вертолетов массой до 2 т. Анализ рынка показывает, что именно этот класс вертолетов в перспективе станет самым массовым

Андрей Богинский

генеральный директор холдинга "Вертолеты России"

Однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в машину летно-технические характеристики позволят ей развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км и брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

Первый серийный Ми-171А2

Его первый полет прошел 18 мая на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России"). Сейчас идет программа летных испытаний и дополнительные сертификационные испытания опытных прототипов этой машины.

Ми-171А2 стал первым запущенным в производство российским вертолетом, при создании которого широко применялись современные цифровые технологии. Эта машина — результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. В его конструкцию внесено более 80 изменений. Он оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28Н) с цифровой системой управления и новыми винтами. Экипаж составляет два человека.

На Ми-171А2 применяется цифровой комплекс бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"). Первые из этих машин будут переданы авиакомпании "ЮТэйр — Вертолетные услуги" в опытную эксплуатацию для работы в Заполярье.

Ми-171А2. Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Также планируется к 2021 году создать проект вертолета "Офшор" для компаний, работающих на шельфе Арктики. Планируется, что он будет похож на Ми-171А2, но появятся серьезные изменения в конструкции планера. "В первую очередь, направленные на безопасность корпоративных пассажиров, которых будут перевозить с суши на добывающую платформу или наоборот", — говорит главный инженер У-УАЗ. Предполагается также усилить грузовой пол вертолета, ряд систем подвергнется модернизации.

Необходим вертолет, который мог бы летать далеко и был бы адаптирован к полетам в северных широтах, обеспечивал бы аварийное покидание в случае посадки на воду. Я думаю, что таких вертолетов нужно будет не очень много, но есть интересные предложения от разработчика (КБ Миля) и от нефтяных компаний — как российских, так и зарубежных. На его создание потребуется около трех лет

Сергей Соломин

главный инженер Улан-Удэнского авиационного завода

По его словам, рынок таких офшорных вертолетов оценивается сегодня в пределах 100 машин как для отечественных, так и для иностранных заказчиков.

Беспилотники и "Касатка 505"

Новинкой на HeliRussia 2018 стал "Сириус" — беспилотник самолетного типа разработки НПО "Авиационно-космические технологии". Он предназначается для выполнения целого ряда важных задач в сложных климатических условиях Крайнего Севера: сопровождение судов и самолетов, ледовая разведка, обследование проходящих в Арктике трубопроводов и ретрансляция радиосигналов.

Другая инновационная модель — первая в мире промышленная авиагрузовая платформа SKYF. Беспилотник мультироторного типа, построенный по уникальной схеме с разделением подъемных и управляющих винтов и использующий бензиновый двигатель. Основное преимущество аппарата — феноменальная для изделий такого типа грузоподъемность (250 кг). Помимо транспортировки грузов, модель может применяться для выполнения авиасельхозработ и воздушного пожаротушения.

Также на выставке показали опытный образец, соответствующий облику серийной машины и проходящий летные испытания. "Касатка 505" — легкий вертолет, разработан ОКБ Agan Aircraft Group. Как отмечают разработчики, в проектировании машины применен очень неординарный и практичный подход — его несущая система заимствована у американского вертолета Sikorsky S-52, а фюзеляж и авионика российской разработки.

Вертолет обладает высоким уровнем комфорта и прост в управлении. Способен взять на борт четырех человек. Предназначается в первую очередь для частного применения и для обучения пилотированию.

Новые двигатели

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию Ростех) показала на HeliRussia 2018 новейшие разработки в области турбовальных вертолетных двигателей.

Гости стенда ОДК смогли увидеть двигатели ТВ7-117В (предназначен для вертолета Ми-38) и ВК-2500ПС (базовое применение — вертолет Ми-171А2), а также цифровую электронную систему управления и контроля типа FADEC БАРК-6В (для ТВ7-117В) и насос-регулятор НР-2500 (для ВК-2500ПС).

Двигатель ВК-2500П. Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Сейчас мы наращиваем объемы производства самых массовых двигателей ВК-2500, поступательно реализуя программу импортозамещения. Одновременно ведется разработка новых вертолетных двигателей

Александр Артюхов

генеральный директор ОДК

По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, Россия решила вопросы импортозамещения в области авиационного и военно-морского двигателестроения. "Могу констатировать, что зависимости от украинской продукции уже нет. Ситуация с западными поставками кардинальным образом меняется. Мы решили проблему с авиадвигателями, ВК-2500 заменил ТВ3-117 в армейской авиации. Мы решили проблему с двигательными установками для ВМФ", — сказал он.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗ УКРАИНЫ В 2014 году было заморожено сотрудничество Украины и РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ.

Военно-транспортный Ми-171Ш

Первый опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-171Ш был изготовлен Улан-Удэнским авиазаводом. Прототип этой машины был представлен на МАКС-2017 на статичной стоянке, и к ней был проявлен повышенный интерес. Ожидается, что в 2019 году вертолет начнут продвигать на экспорт.

При модернизации Ми-171Ш был учтен опыт выполнения специальных задач. Машина создается для повышения эффективности десантно-транспортного и огневого обеспечения действий оперативных групп и будет иметь возможность выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

После участия в выставке HeliRussia Ми-171Ш направят на Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля, где в ходе наземных и летных испытаний будет проведена оценка его тактико-технических характеристик.

Ми-171Ш оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием. При этом для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов.

Ми-171Ш. Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Машина комплектуется бортовым комплексом обороны "Президент-С", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей. Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней. Для повышения выживаемости личного состава в случае "жесткой посадки" вертолета предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений.

Модернизация коснулась и состава вооружения. Наряду со стрелково-пушечным, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра, вертолет оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. В проемах левой и правой двери установлены два пулемета калибра 12,7 мм.

Обновленный "Ансат"

На стенде компании "Русские Вертолетные Системы" можно было увидеть модернизированную версию вертолета "Ансат", оснащенную новым медицинским модулем, птицестойким остеклением и композитным капотом.

В кабине такой машины можно разместить до четырех врачей (в старых версиях было всего два), а конструкция позволяет осуществлять погрузку носилок с пациентом через задний люк. Конструкторы также добились снижения веса обновленного вертолета более чем на 100 кг. В этой версии "Ансата" восемь пассажиров и два пилота, причем место второго может устанавливаться съемное оборудование. Этот модернизированный вариант планируется запустить в производство во второй половине 2019 года.

Вертолет "Ансат". Источник: © Пресс-служба "Вертолетов России"

На церемонии открытия выставки глава Росавиации Александр Нерадько вручил генеральному директору холдинга "Вертолеты России" Андрею Богинскому документ, позволяющий использовать легкий многоцелевой вертолет "Ансат" при температуре воздуха до +50 градусов по Цельсию. Этот режим эксплуатации позволит существенно увеличить число потенциальных заказчиков машины — к ней проявляют интерес некоторые страны Азии и Ближнего Востока, а также Колумбия и Мексика.

Проверка работоспособности всех систем вертолета в условиях экстремально высоких температур проходила в Пакистане осенью 2017 года. Для применения в условиях низких температур — до –45 °C — "Ансат" был сертифицирован в 2017-м — после прохождения испытаний в Якутии.

Подготовил Роман Азанов