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Минобороны РФ не намерено переплачивать ОПК за гособоронзаказ

28.05.2018 ТАСС 914 1
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Татьяна Шевцова
Татьяна Шевцова.
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В министерстве стремятся к тому, чтобы "цены были понятными и корректно сформированными", заявила замглавы ведомства Татьяна Шевцова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны подготовило для предприятий ОПК методические рекомендации по ведению раздельного аналитического учета, которые позволят формировать корректную и прозрачную себестоимость продукции военного назначения.


Соответствующее постановление правительства было подписано в начале мая, сообщила в пятницу замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.


"Обязательное ведение раздельного аналитического учета на предприятиях - это следующий этап развития системы финансового мониторинга гособоронзаказа, которая была разработана Минобороны по поручению Верховного главнокомандующего", - сказала Шевцова.

Она добавила, что в министерстве стремятся к тому, чтобы "цены были понятными и корректно сформированными". "Мы развиваем нашу систему финансового мониторинга, предоставив промышленности понятные правила ведения раздельного аналитического учета. Минобороны необходимо понимать, что на себестоимость нашей продукции влияют только те расходы, которые ее формируют. Мы не хотим платить лишнего, но и хотим платить ровно столько, сколько эта продукция стоит", - пояснила замминистра.


Шевцова также отметила, что доля прикладных научных разработок и исследований предприятий ОПК превышает 70% от их общего количества по всей стране. "Мы считаем, что расходы на национальную оборону являются драйвером развития экономики. На долю предприятий ОПК приходится более 70% всех прикладных научных разработок и исследований, на них производится порядка 70% средств связи, 60% высокотехнологичной медтехники и другая сложная аппаратура", - сказала Шевцова.


"Более 60% военного бюджета - это расходы на техническое переоснащение вооруженных сил, которые выделяются на закупку высокотехнологичной продукции у предприятий ВПК", - отметила замминистра.


Она пояснила, что эти средства не только гарантируют военную безопасность государства, но и являются прямыми инвестициями в промышленность. "Благодаря твердому госзаказу предприятия могут привлекать инвестиции и наращивать необоронное производство. Сегодня заказами Минобороны обеспечено порядка 4 тыс. компаний и предприятий, чей совокупный вклад в ВВП составляет порядка 15%", - отметила замминистра.


О форуме

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия". ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
25.05.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шевцова Татьяна
Проекты
Гособоронзаказ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
№1
oleggusev
Удалено 2018.05.28 11:51 / Спам
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