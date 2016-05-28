Минобороны РФ назвало расследование Bellingcat по Boeing домыслами, основанными на фейке



Село Грабово. Место крушения Boeing 777 (рейс MH17), 17 июля 2014 года.

Источник: Maxim Zmeyev/Reuters Село Грабово. Место крушения Boeing 777 (рейс MH17), 17 июля 2014 года.Источник: Maxim Zmeyev/Reuters

В ведомстве добавили, что обвинения РФ по стилю не отличаются от нападок накануне зимней Олимпиады в Южной Корее

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ назвало расследование Bellingcat по малайзийскому Boeing домыслами, основанными на старом фейке.

Отмечается, что в Минобороны России ознакомились с очередным "вбросом британских псевдорасследователей из Bellingcat и примкнувшего к ним российского либерального оппозиционера-политолога о якобы причастности к катастрофе малайзийского Boeing в небе Украины в 2014 году российских военнослужащих".

"Обращает на себя внимание, что все удручающие своей глупостью домыслы "расследователей" основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованного еще 18 июля 2014 года (на следующий день после катастрофы) Службой безопасности Украины", - сказали в Минобороны.

По данным ведомства, что касается упомянутых в тексте Bellingcat офицеров, то все они были давно уволены с военной службы, и российское военное ведомство не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил.

"Не выдерживают никакой критики и другие якобы "улики" псевдорасследователей. Прежде всего это касается "данных" из какой-то "телефонной базы" прекратившего свою деятельность интернет-магазина о доставке "маски для бега" в штаб-квартиру ГРУ. За подобными "доказательствами" даже неспециалист без труда узнает оперативный почерк и убогий интеллект представителей Службы безопасности Украины", - отметили в Минобороны.

"Наблюдаемые в течение последних дней громкие обвинения по стилю подачи и безапелляционности практически неотличимы от аналогичных нападок в адрес России накануне прошедших зимних Олимпийских игр в Южной Корее", - продолжили в ведомстве.

За пределами поиска истины

В военном ведомстве выразили мнение, что цели авторов этого скоординированного пропагандистского напора лежат далеко за пределами поиска истины и помощи родственникам погибших на территории Украины пассажиров малайзийского Boeing.

"Все это вызывает обоснованное недоумение от действий голландских правоохранительных органов, не только рассматривающих подобные фейки в качестве фактической основы для расследования, но и косвенно задействованных в антироссийской истерике", - заключили в Минобороны.

Дело MH17

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей "Боинг", могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско- украинскую границу. А глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что расследование ССГ бездоказательностью обвинений напоминает дело Скрипалей.

Тем не менее 25 мая правительства Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в причастности к крушению Boeing и заявили о намерении привлечь Москву к международной ответственности. Они также обратились к России с предложением вступить в переговоры, направленные на поиск подходящего решения, и предупредили о возможности передачи дела в международный суд или организацию.