Минобороны РФ назвало расследование Bellingcat по Boeing домыслами, основанными на фейке
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Село Грабово. Место крушения Boeing 777 (рейс MH17), 17 июля 2014 года.
Источник: Maxim Zmeyev/Reuters
В ведомстве добавили, что обвинения РФ по стилю не отличаются от нападок накануне зимней Олимпиады в Южной Корее
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ назвало расследование Bellingcat по малайзийскому Boeing домыслами, основанными на старом фейке.
Отмечается, что в Минобороны России ознакомились с очередным "вбросом британских псевдорасследователей из Bellingcat и примкнувшего к ним российского либерального оппозиционера-политолога о якобы причастности к катастрофе малайзийского Boeing в небе Украины в 2014 году российских военнослужащих".
"Обращает на себя внимание, что все удручающие своей глупостью домыслы "расследователей" основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованного еще 18 июля 2014 года (на следующий день после катастрофы) Службой безопасности Украины", - сказали в Минобороны.
По данным ведомства, что касается упомянутых в тексте Bellingcat офицеров, то все они были давно уволены с военной службы, и российское военное ведомство не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил.
"Не выдерживают никакой критики и другие якобы "улики" псевдорасследователей. Прежде всего это касается "данных" из какой-то "телефонной базы" прекратившего свою деятельность интернет-магазина о доставке "маски для бега" в штаб-квартиру ГРУ. За подобными "доказательствами" даже неспециалист без труда узнает оперативный почерк и убогий интеллект представителей Службы безопасности Украины", - отметили в Минобороны.
"Наблюдаемые в течение последних дней громкие обвинения по стилю подачи и безапелляционности практически неотличимы от аналогичных нападок в адрес России накануне прошедших зимних Олимпийских игр в Южной Корее", - продолжили в ведомстве.
За пределами поиска истины
В военном ведомстве выразили мнение, что цели авторов этого скоординированного пропагандистского напора лежат далеко за пределами поиска истины и помощи родственникам погибших на территории Украины пассажиров малайзийского Boeing.
"Все это вызывает обоснованное недоумение от действий голландских правоохранительных органов, не только рассматривающих подобные фейки в качестве фактической основы для расследования, но и косвенно задействованных в антироссийской истерике", - заключили в Минобороны.
Дело MH17
Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей "Боинг", могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.
В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско- украинскую границу. А глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что расследование ССГ бездоказательностью обвинений напоминает дело Скрипалей.
Тем не менее 25 мая правительства Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в причастности к крушению Boeing и заявили о намерении привлечь Москву к международной ответственности. Они также обратились к России с предложением вступить в переговоры, направленные на поиск подходящего решения, и предупредили о возможности передачи дела в международный суд или организацию.
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25.05.2018
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