Шойгу сообщил об испытаниях крылатых ракет для Су-57 в Сирии



Сергей Шойгу.

Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей Шойгу.Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр также отметил, что по итогам боевого применения будут модернизированы самолеты и вертолеты ВКС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России проверили в боевых условиях в Сирии перспективные крылатые ракеты, которыми будут вооружаться самолеты Су-57.

"Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он также отметил, что российские специалисты модернизируют самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил по итогам их боевого применения в Сирии. "На основе полученных данных проводится модернизация 11 типов самолетов и вертолетов", - сказал Шойгу. По его словам, сейчас продолжается сбор и анализ сведений о результатах боевого применения более чем 60 серийных и перспективных образцов военной техники ВКС в Сирии.

"С учетом сирийского опыта принят ряд решений по совершенствованию боевого состава и военной инфраструктуры ВКС", - сказал Шойгу. "Серьезным экзаменом для Воздушно-космических сил стала специальная операция в Сирийской Арабской Республике, в которой на ротационной основе приняло участие большинство летного и инженерно-технического состава", - заявил министр. Он отметил, что полученные в ходе сирийской операции навыки и знания систематизируются и используются при подготовке войск и органов военного управления, а также при разработке учебно-методических пособий.

По словам министра, боевые возможности ВКС за два года возросли на 11,7%. "В соединения, воинские части и подразделения ВКС [с 2016 года] поставлено более 600 новых и модернизированных единиц и комплексов вооружения и военной техники. За два года доля современных образцов возросла на 10%", - сказал Шойгу.

По его словам, за этот период показатели налета увеличились на 11% благодаря повышению уровня исправности авиационной техники. "В целом боевые возможности Воздушно-космических сил повысились на 11,7%", - подчеркнул министр обороны. Шойгу отметил, что с 2016 года в ВКС сформированы управления двух авиационных дивизий, зенитной ракетной бригады и военно-транспортного авиационного полка. "Радиолокационными станциями, расположенными на территории Российской Федерации, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех воздушно-космических направлениях", - перечислил он.

Говоря о реализации плана деятельности ВКС до 2020 года, министр подчеркнул необходимость и дальше наращивать возможности ВКС. "Анализ современных вооруженных конфликтов показывает, что государства, не имеющие надежной воздушно-космической обороны, рискуют прекратить свое существование. Печальный опыт мы видим: это Югославия, Ливия - яркие тому примеры. И на гране этого, естественно, стояла и Сирия", - заявил министр обороны.

"Сегодня исход военного противоборства во многом зависит от успешных действий в воздушно-космическом пространстве. Поэтому наращивание возможностей Воздушно-космических сил является одним из приоритетных направлений нашей работы", - заключил он.