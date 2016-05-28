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Военные на Алтае получили на вооружение тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"

28.05.2018 ТАСС 422 0
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Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек. Архивное фото
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Экипажи ТОС-1А, укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли переобучение на новые образцы техники в Подмосковье

ТАСС, 26 мая. Новое подразделение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, которое формируется на территории Алтайского края, получило на вооружение тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщили в субботу пресс-службе округа.

"Новое подразделение РХБ защиты на Алтае получило на вооружение ТОС-1А "Солнцепек". Передача ротного комплекса из трех пусковых установок, поступивших по гособоронзаказу, состоялась в торжественной обстановке сегодня, 26 мая", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что экипажи ТОС-1А, укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли переобучение на новые образцы техники в Подмосковье.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин заявлял, что вновь сформированное подразделение РХБ защиты приступит к выполнению задач по предназначению в составе 41-й общевойсковой армии с 1 июня.

ТОС-1А создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.
26.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Солнцепёк
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
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