Военные на Алтае получили на вооружение тяжелые огнеметные системы "Солнцепек"
|
|
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
Экипажи ТОС-1А, укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли переобучение на новые образцы техники в Подмосковье
ТАСС, 26 мая. Новое подразделение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, которое формируется на территории Алтайского края, получило на вооружение тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщили в субботу пресс-службе округа.
"Новое подразделение РХБ защиты на Алтае получило на вооружение ТОС-1А "Солнцепек". Передача ротного комплекса из трех пусковых установок, поступивших по гособоронзаказу, состоялась в торжественной обстановке сегодня, 26 мая", - сказали в пресс-службе.
В военном округе добавили, что экипажи ТОС-1А, укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли переобучение на новые образцы техники в Подмосковье.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин заявлял, что вновь сформированное подразделение РХБ защиты приступит к выполнению задач по предназначению в составе 41-й общевойсковой армии с 1 июня.
ТОС-1А создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.
|
26.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.05.2018 Шесть огнеметных систем "Солнцепек" поступят на вооружение ЦВО до конца года
15.02.2018 Появились первые фото модернизированных ТОС-1А в частях ЦВО
14.02.2018 На вооружение войск ЦВО поступил ротный комплект тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
04.12.2017 Рекорды и проблемы оборонки
27.11.2013 Под силу инженерные задачи любой сложности
29.05.2013 Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: история и современность
11.04.2012 Минобороны испытало новые ракеты для тяжелых огнеметных систем