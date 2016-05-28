Расчеты С-300 заступили на боевое дежурство в Ростовской области



Зенитно-ракетные системы С-300.

Источник: © Виктор Драчев/ТАСС Зенитно-ракетные системы С-300.Источник: © Виктор Драчев/ТАСС

Сообщается, что дивизион прикроет воздушное пространство региона, а также Азовского побережья Краснодарского края

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных систем С-300 заступили на боевое дежурство в Ростовской области. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В Ростовской области боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных систем С-300 "Фаворит" из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне", - сказал Астафьев.

Он рассказал, что дивизион прикроет воздушное пространство Ростовской области и Азовского побережья Краснодарского края.

"В зимнем периоде обучения зенитчики неоднократно проводили тактико-специальные учения в районе боевого дежурства, отрабатывая задачи обнаружения, сопровождения условных целей и уничтожения их методом электронного пуска. Кроме того, для прикрытия района развертывания привлекались подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", - добавил Астафьев.