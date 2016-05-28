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Исследовательское судно "Адмирал Владимирский" завершило визит в порт Мессины

28.05.2018 ТАСС 303 0
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Адмирал Владимирский
Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский».
Источник: Управление навигации и океанографии Минобороны РФ

Судно прибудет в Кронштадт 8 июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" завершило визит в сицилийский порт Мессина. Об этом сообщил в субботу представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

Заход в порт Мессина был приурочен к отмечаемой в этом году 110-й годовщине оказания экипажами кораблей Балтийского флота помощи жителям Мессины, пострадавшим в результате землетрясения 28 декабря 1908 года.

"Командование ОИС "Адмирал Владимирский" и экипаж судна с честью справились с задачей и достойно представили Андреевский флаг на мероприятиях, которые были организованы итальянской стороной в Мессине. Визит показал еще раз, что жители Сицилии и российские моряки свято хранят в памяти те события, которые произошли 110-лет назад", - приводит пресс-служба слова главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева.

Как сообщается, судно начало движение по утвержденному маршруту и прибудет к постоянному месту базирования, - город Кронштадт 8 июня.

Визит ОИС "Адмирал Владимирский" в порт Мессина проходил с 21 по 26 мая. 24 мая экипаж и командование судна "Адмирал Владимирский" ВМФ России приняли участие в церемонии возложения венков на Площади Русских моряков к Памятнику российским морякам, участвовавшим в ликвидации последствий землетрясения в Мессинском проливе в 1908 году и в спасении гражданского населения итальянского города Мессина.
27.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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