Масштабное авиашоу с участием истребителей пятого поколения Су-57 прошло под Рязанью



Истребители поколения Су-57.

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Истребители поколения Су-57.Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипажи Воздушно-космических сил страны продемонстрировали возможности применения ракетного, бомбового и стрелкового вооружения при маневрах с высот от 50 до 1000 м

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ /Рязанская область/, 26 мая. /ТАСС/. Летная программа всероссийского конкурса "Авиадартс-2018" началась в Рязанской области с грандиозного двухчасового авиапоказа. Об этом журналистам в субботу рассказали в Минобороны РФ.

"Открыл практическую часть соревнований тактический эпизод "Авиамикс", в котором было задействовано 58 образцов современных и перспективных авиационных комплексов, включая пару истребителей пятого поколения Су-57", - сообщили в российском военном ведомстве.

Всего во время "Авиамикса" летчики применили более 10 тонн авиационных средств поражения. Экипажи Воздушно-космических сил России продемонстрировали возможности применения ракетного, бомбового и стрелкового вооружения при различных маневрах с высот от 50 до 1000 м.

"В "Авиамикс" ежегодно вносятся изменения. Акценты делаются на боевое применение, одиночный и групповой пилотаж, розыгрыш эпизодов взаимодействия с подразделениями специального назначения", - пояснил в беседе с журналистами командующий ВВС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Он добавил, что во время проведения всех мероприятий "Авиадартса" на полигоне Дубровичи проходит очередная акция "Служба по контракту - твой выбор!" Все желающие до конца дня смогут посетить мобильные агитационные пункты, получить необходимые консультации и ближе познакомиться со службой в армии.

Около 10 тыс. жителей и гостей Рязани посетили авиашоу "Авиамикс" во время открытия летной программы, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"Около 10 тыс. зрителей посмотрели "Авиамикс" и начало соревнований. На полигоне Дубровичи в течение дня работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты вузов ВКС", - рассказали в российском военном ведомстве.

Во время проведения авиационных соревнований пункт отбора посетили около 250 человек, из которых 75 проявили интерес к службе по контракту и прошли консультирование, тестирование и другие начальные этапы отбора.

В свою очередь, командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с журналистами отметил подготовленность полигона к подобным масштабным мероприятиям.

"Начиная с 2013 года конкурс ежегодно изменяется и совершенствуется, и наши объекты тоже. Помимо удобного расположения трибун и мишенного поля есть места для организации питания и отдыха гостей. Также на статической экспозиции размещены самолеты и вертолеты ВКС для наглядности. Можно провести настоящий авиационный праздник", - подчеркнул командующий.

О конкурсе

Соревнования продлятся до 2 июня, итоги конкурса будут подводиться в семи номинациях по родам авиации. Победители представят команду России на международном этапе в июле этого года.

Конкурс воздушной выучки летных экипажей "Авиадартс" впервые прошел в 2013 году в Воронежской области и стал "прародителем" Армейских международных игр.