Российские военные в 2018 году начнут получать автомобили семейства "Торнадо"
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Опытный образец грузового шасси с бронированной кабиной КАМАЗ-53958 "Торнадо" на выставке "Интерполитех-2015".
Источник: st-kt.ru
Речь идет о машинах повышенной грузоподъемности с новой силовой установкой, трансмиссией и подвеской
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Новейшие автомобили семейства "Торнадо" начнут с 2018 года поступать в Вооруженные силы РФ на замену машинам "КамАЗ" и "Урал". Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко.
"Мы находимся на пороге получения перспективных автомобилей, которые придут на замену знаменитых "КамАЗов" и "Уралов". Сейчас идут первые партии на войсковые испытания, на апробацию. Это автомобили семейства "Торнадо". Машины прошли предварительные испытания и получили литеру "О", - рассказал Шевченко.
По его словам, уже есть "решение Генерального штаба начать переоснащение этими автомобилями тактического звена [войск] в этом году". Речь идет о машинах повышенной грузоподъемности - от 16 до 20 т и более, с новой силовой установкой, трансмиссией и подвеской.
"Мы сделали правильные выводы из всех конфликтов, особенно из сирийского опыта. Сегодня автомобиль превращается в машину, которая должна гарантированно защищать жизнь водителя", - отметил Шевченко.
По его словам, 2018 год "становится переломным годом" в получении новой техники для автобронетанковых войск.
В семействе "Торнадо" также разрабатываются автомобили с колесной формулой 4х4 грузоподъемностью 4-6 т на замену ГАЗ-66. Кроме того, российские военные получают автомобили семейства "Тайфун" с колесными формулами 4х4 и 6х6, напомнил начальник Главного автобронетанкового управления. Машины этого типа можно было наблюдать на параде Победы в Москве 9 мая.
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26.05.2018
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