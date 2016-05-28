В Таиланд зашли корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ с дружественным визитом



Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017.

Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017.Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

На рейд в Саттахипе встали противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", а также морской танкер "Печенга"

БАНГКОК, 27 мая. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в воскресенье совершил дружественный заход в Таиланд. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в этой стране.

Противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", а также морской танкер "Печенга" встали на рейд в Саттахипе, являющемся главной базой военно-морского флота королевства. "Подобные визиты стали уже доброй традицией и направлены на дальнейшее укрепление военно-морских связей между нашими странами", - отметили в посольстве РФ.

В течение пяти дней пребывания российских моряков в Таиланде корабли посетят военные атташе зарубежных стран. "Адмирал Виноградов" также будет открыт для россиян, которые смогут побывать на противолодочном корабле с экскурсией.

За последние три года это уже четвертый заход российских кораблей в Таиланд. В марте 2015 года в королевстве встречали большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", а в декабре 2017 года - большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц". "Адмирал Пантелеев" также был участником морского парада в ноябре 2017 года, который проходил в Паттайе в честь пятидесятилетия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Как отмечают наблюдатели, именно флот всегда играл особую роль в становлении отношений России и Сиама (бывшее название Таиланда). Клипер "Гайдамак" впервые посетил королевство в 1863 году и увез с собой в Санкт-Петербург подарки и визитные карточки от короля Монгкута (Рама IV). Этот момент историки считают первым официальным контактом Сиама с Российской Империей.

Уже в 1891 году сюда вновь зашла российская эскадра, на борту которой находился цесаревич Николай, будущий император. Его визит в Бангкок предшествовал установлению дипломатических отношений между Россией и Таиландом.