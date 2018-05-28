Почему новый авианосец военно-морского флота США вернулся обратно в порт



19 мая новейший авианосец военно-морского флота США Gerald R. Ford отправляется в море с базы Норфолк, штат Вирджиния, для прохождения расширенных эксплуатационных испытаний судовых систем. (Фото: Марк Д. Фарам / Navy Times).

Источник: https://www.navytimes.com/ 19 мая новейший авианосец военно-морского флота США Gerald R. Ford отправляется в море с базы Норфолк, штат Вирджиния, для прохождения расширенных эксплуатационных испытаний судовых систем. (Фото: Марк Д. Фарам / Navy Times).Источник: https://www.navytimes.com/

Очередная проблема с силовой установкой вынудила новейший авианосец военно-морского флота Gerald R. Ford вернулся в порт для «настройки». Авианосец сможет вернуться к этапу длительных испытаний только после устранения обнаруженных проблем.

«На корабле возникли неполадки с двигательной установкой, вызванные недавним изменением конструкции. Проблема потребовала возвращения в порт базирования для дополнительной регулировки перед продолжением испытаний в море», - сказала Коллин О'Рурк, пресс-секретарь Naval Sea Systems Command в Вашингтоне.

Navy Times сообщил, что корабль покинул Норфолк ранним утром 19 мая для прохождения последнего, самого продолжительного, этапа морских испытаний, перед запланированным на это лето выводом авианосца на плановое техническое обслуживание по пробегу на верфь Huntington Ingalls Newport News.

За этот период, известный как PSA [1], планировалось устранить перечень дефектов, выявленных в прошлом году на первом, новом авианосце, созданном в США за последние 40 лет.

Официальные лица ВМФ не знают, сколько времени потребуется для устранения проблемы, прервавшей ходовые испытания. Из соображений безопасности Военно-морской флот не обсуждает планы работ по судам, однако ожидается, что авианосец вскоре возобновит испытания.

«Ford должен был пройти испытания на предельных режимах и оценить результаты эксплуатации, для выявления проблем при строительстве и проектировании», - сказала О'Рурк. «Для возобновления испытаний Ford вышел в свободное плавание на атомных источниках энергии, позволявших кораблю и его экипажу проводить испытания систем и отладку процедур без утвержденных свыше программ».

Официальные лица ВМФ утверждают, что ни к одному из двух реакторов авианосца вопросов нет.

Проблемы, скорее в механических деталях, передающих энергию атомного реактора на гребные винты - паровых турбинах, редукторах, валах и винтах.

Подробная информация о том, что именно было изменено в конструкции и, что необходимо донастроить, отсутствует. Официальные лица утверждают, что последняя проблема не связана с аварией двигателя, произошедшей в начале этого года.

«В январе, во время ходовых испытаний на море, экипаж выявил отклонения в параметрах работы одного из узлов двигательной установки и выполнил протоколы, блокирующие работу силовой установки», - рассказал Navy Times представитель пресс-службы Naval Sea System Билл Коуч. «Это уже вторая проблема, выявленная при ходовых испытаниях за последний год».

Тщательный анализ показал, что деталь, указанная в ряде отчетов как «дефектный подшипник», не соответствует спецификации проекта.

«Военно-морские силы и верфь Newport News Shipbuilding наметили шаги по исправлению производственного дефекта», - сказал Дик. «Дефекты будут полностью устранены во время PSA».

По его словам, ВМС и Newport News Shipbuilding готовятся предъявить иск производителю.

«Для первого корабля в своем классе, это вполне ожидаемо», - сказала О'Рурк. «Некоторые узлы корабля проходили испытания в условиях стандартной влажности. Подобные события показывают эффективность и нужность испытаний. В USS Gerald R. Ford будут внесены изменения, которые в дальнейшем будут учтены в следующих авианосцах класса Ford ».

В тоже время в последних правительственных отчетах появились сомнения относительно ресурса новых электромагнитных катапульт, усовершенствованных аэрофинишеров, а также оружейных лифтов корабля. Снова возник вопрос о том, полностью ли готовы все используемые технологии или готовы, хотя бы, для развертывания в военное время.

Последняя резкая критика в адрес Ford появилась в январе 2018 года от начальника отдела войсковых эксплуатационных испытаний и оценки Министерства обороны. Он усомнился в ресурсе службы и ряда других ключевых систем на борту авианосца Ford.

Высокопоставленный чиновник военно-морского флота, знакомый с конструкцией Форда и растущим числом вопросов, признал, что трудности существуют, но у ВМФ были подобные проблемы с новыми технологиями и на других первых в своем классе кораблях, например, на эскадренном миноносце Arliegh Burke и десантном транспортном доке San Antonio.

Этот чиновник работал на строительстве авианосца Ford и попросил не раскрывать информацию о нем, поскольку предоставляет информацию неофициально.

По его словам, как корабли класса Arliegh Burke, так и класса San Antonio получили новые конструктивные элементы и технологии, отладка большей части которых, заняла определенное время в период морских испытаний.

«В отчете отражено, что у Arliegh Burke и San Antonio имелись подобные проблемы, и на испытаниях корабли не дотягивали до удовлетворительных оценок при DTO&E [2] и других проверках», - сказал источник. «Но постепенно все проблемы были устранены, а с течением времени и сами эти корабли, и их классы доказали свою надежность. Создается ощущение, что класс Ford будет двигаться по тому же пути ».

Эффективная эксплуатация кораблей класса Burke не вызывает вопросов в течение многих лет, сказал чиновник военно-морского флота, и класс San Antonio - после множества сообщений о проблемах транспортировки - превратился в любимца Корпуса морской пехоты. И теперь Конгресс может начать финансировать строительство еще одного корабля этого класса.

«На Ford проведены испытания множества новых систем, и при этом, он имеет самое низкое количество выявленных недостатков по сравнению с другим новейшим авианосцем», - сказал О'Рурк. Имеется ввиду новый авианосец - George H.W. Bush.

В июле, после ввода в эксплуатацию, NAVSEA [3] обрисовали ряд успехов Ford, после подсчета затрат «почти 70 дней в море включая шесть выходов в свободное плавание».

По их словам, на сегодняшний день с палубы корабля осуществили взлет и посадку 747 авиасудов. Успешно прошли испытания самолетов с неизменной геометрией крыла и вертолетов, а также тесты на совместимость.

Уже сертифицированы центр управления воздушным движением и топливная система JP-5. Защитные системы корабля и системы обеспечения пополнения запасов на ходу в море в дневное время завершили первоначальные демонстрации без серьезных проблем.

Кроме того, началось исправление программного обеспечения для устранения проблем с системой запуска самолетов электромагнитными катапультами. Исправления исходного кода EMAL позволят значительно снизить перегрузки на корпуса летательных аппаратов. Обновление войдет в релиз 2019 года.

Автор: Марк Д. Фарам

Перевод: ВПК.Name

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