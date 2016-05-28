«КАМАЗ» и Logistic company VESTA подписали соглашение о сотрудничестве
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КАМАЗ-5490 NEO.
Источник: http://soyuz-ig.ru/
В рамках Петербургского международного экономического форума-2018 ПАО «КАМАЗ» и Logistic company VESTA подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поставок автомобилей.
В церемонии подписания соглашения приняли участие заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису Сергей Афанасьев и генеральный директор ООО «Веста-Транс» Кирилл Водин. Соглашение ориентировано на развитие двусторонних связей, направленных на совершенствование системы транспортного обеспечения LC VESTA.
По условиям соглашения международная логистическая группа LC VESTA продолжит приобретение автомобилей КАМАЗ-5490 NEO с газодизельной системой питания. Так, в течение 2018 года Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» поставит в адрес партнёра 600 единиц техники. Поставщиком автомобилей выступит официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Санкт-Петербурге – ООО «Технический Центр «Восток». Кроме того, по обращению партнёра продолжится оказание услуг послепродажного обслуживания и ремонта приобретённых автомобилей в официальных сервисных центрах ПАО «КАМАЗ».
Ставшие предметом соглашения автомобили КАМАЗ-5490 NEO оснащены двухтопливной системой, работающей как в дизельном, так и в газодизельном режимах. При этом замещение дизельного топлива газом в соотношении 60/40 позволяет сэкономить до 500 тыс. рублей в год при пробеге машины 200 000 км, а также снижает выбросы вредных веществ в атмосферу.
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26.05.2018
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