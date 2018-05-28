"Вертолеты России" представили на ПМЭФ беспилотник VRT300



Многоцелевой беспилотник VRT300.

Источник: https://rostec.defence.ru/ Многоцелевой беспилотник VRT300.Источник: https://rostec.defence.ru/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Петербургского международного экономического форума впервые представил широкой публике беспилотный вертолет VRT300. Презентация состоялась на стенде ПАО "Сбербанк"

Комплекс VRT300 будет задействован в совместном проекте по развитию интегрированной системы гарантированной доставки ценностей в рамках всей экосистемы "Сбербанка".

"В рамках сотрудничества со "Сбербанком" до конца года мы реализуем пилотный проект по доставке контейнеров из кассово-инкассаторского центра Сбербанка до точки назначения с использованием беспилотного вертолета VRT300, разработанного нашим конструкторским бюро "ВР-Технологии". По итогам этих испытаний будем выстраивать дальнейшую программу совместной работы", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Кроме того "Вертолеты России" и ПАО "Сбербанк" обсуждают возможность создания центра по организации регулирования, регистрации и диспетчеризации роботизированной структуры Сбербанка.