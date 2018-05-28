"Вертолеты России" представили на ПМЭФ беспилотник VRT300
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Многоцелевой беспилотник VRT300.
Источник: https://rostec.defence.ru/
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Петербургского международного экономического форума впервые представил широкой публике беспилотный вертолет VRT300. Презентация состоялась на стенде ПАО "Сбербанк"
Комплекс VRT300 будет задействован в совместном проекте по развитию интегрированной системы гарантированной доставки ценностей в рамках всей экосистемы "Сбербанка".
"В рамках сотрудничества со "Сбербанком" до конца года мы реализуем пилотный проект по доставке контейнеров из кассово-инкассаторского центра Сбербанка до точки назначения с использованием беспилотного вертолета VRT300, разработанного нашим конструкторским бюро "ВР-Технологии". По итогам этих испытаний будем выстраивать дальнейшую программу совместной работы", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Кроме того "Вертолеты России" и ПАО "Сбербанк" обсуждают возможность создания центра по организации регулирования, регистрации и диспетчеризации роботизированной структуры Сбербанка.
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26.05.2018
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принадлежат АО «Вертолеты России»
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Алексaндр
183
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№1
28.05.2018 08:59
Опять представили? Его уже несколько раз представляли, хоть на том же Максе в прошлом году.
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BorSch
5437
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№2
28.05.2018 18:31
Цитата, Алексaндр сообщ. №1
Может на МАКСе публика была недостаточно "широкая" по мнению песателя?
Печально, что подобные грубые неточности допускает официальная пресс-служба «Вертолетов», и уже не в первый раз.
Мои фотографии с МАКС-2017, дата промаркирована - суббота, день свободного посещения:
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Tornado
309
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№3
28.05.2018 18:33
Раньше беспилотником называли парня о которого нет девушки... Как изменились времена.
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