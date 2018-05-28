Приемник-преобразователь воздушных данных ППВД М



Приёмник-преобразователь воздушных данных ППВД М.

Источник: Валерий Агеев Приёмник-преобразователь воздушных данных ППВД М.Источник: Валерий Агеев

На 11-ой Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018 КРЭТ (Аэроприбор-Восход) представила уникальный приёмник-преобразователь воздушных данных ППВД М, предназначенный для восприятия и оцифровки поля давлений, возникающего под действием набегающего потока воздуха на поверхности объёмной фигуры сложной геометрической формы (сферического многогранника).

Массив оцифрованных данных с ППВД М передаётся в бортовой вычислитель для определения полного набора воздушных параметров полёта вертолёта во всех режимах, включая полёты вперёд, назад, вбок, вверх, вниз, а также режимы висения.

Два многофункциональных приёмника-преобразователя воздушных данных ППВД М размещаются на левом и правом борту фюзеляжа в зонах относительно «чистого» воздушного потока.

Результаты измерения давлений передаются по шине обмена данными в вычислитель воздушных параметров. Вычислитель воздушных параметров, используя давления, измеренные двумя ППВД М, а также информацию, полученную от других бортовых систем вертолёта, обеспечивает расчёт высотно-скоростных и аэродинамических параметров движения вертолёта.

ППВД М выполнен в виде моноблока, состоящего из следующих составных частей:

многофункционального сферического приёмника воздушных давлений (ПВД М), размещённого на штанге, вынесенной от фюзеляжа в воздушный поток;

блока датчиков давления;

вычислителя давлений воздушного потока;

источника вторичного электропитания;

блока контроля обогрева ПВД М;

датчика температуры наружного воздуха.

Информация выдаётся в виде последовательного двоичного кода по ГОСТ 18977 79 и РТМ1495-75 с изменением 3.При наземной подготовке и в полёте проводится контроль исправности ППВД М. Электропитание ППВД М осуществляется от системы электроснабжения постоянного тока с номинальным напряжением +27 В.