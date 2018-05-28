Приемник-преобразователь воздушных данных ППВД М
|
|
Приёмник-преобразователь воздушных данных ППВД М.
Источник: Валерий Агеев
На 11-ой Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018 КРЭТ (Аэроприбор-Восход) представила уникальный приёмник-преобразователь воздушных данных ППВД М, предназначенный для восприятия и оцифровки поля давлений, возникающего под действием набегающего потока воздуха на поверхности объёмной фигуры сложной геометрической формы (сферического многогранника).
Массив оцифрованных данных с ППВД М передаётся в бортовой вычислитель для определения полного набора воздушных параметров полёта вертолёта во всех режимах, включая полёты вперёд, назад, вбок, вверх, вниз, а также режимы висения.
Два многофункциональных приёмника-преобразователя воздушных данных ППВД М размещаются на левом и правом борту фюзеляжа в зонах относительно «чистого» воздушного потока.
Результаты измерения давлений передаются по шине обмена данными в вычислитель воздушных параметров. Вычислитель воздушных параметров, используя давления, измеренные двумя ППВД М, а также информацию, полученную от других бортовых систем вертолёта, обеспечивает расчёт высотно-скоростных и аэродинамических параметров движения вертолёта.
ППВД М выполнен в виде моноблока, состоящего из следующих составных частей:
- многофункционального сферического приёмника воздушных давлений (ПВД М), размещённого на штанге, вынесенной от фюзеляжа в воздушный поток;
- блока датчиков давления;
- вычислителя давлений воздушного потока;
- источника вторичного электропитания;
- блока контроля обогрева ПВД М;
- датчика температуры наружного воздуха.
Информация выдаётся в виде последовательного двоичного кода по ГОСТ 18977 79 и РТМ1495-75 с изменением 3.При наземной подготовке и в полёте проводится контроль исправности ППВД М. Электропитание ППВД М осуществляется от системы электроснабжения постоянного тока с номинальным напряжением +27 В.
|
26.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Валерию Агееву
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.05.2018 Крылатый "фронтовик". МиГ-35 прикроет Сухопутные войска с воздуха
28.05.2018 Каким KADEX 2018 стал для России
25.05.2018 КРЭТ обнародовал финансовые результаты 2017 года: рост чистой прибыли в 2,4 раза
25.05.2018 Первые поставки Ми-38Т военным пройдут в 2019 году
24.05.2018 КРЭТ продемонстрирует более 80 экспонатов на HeliRussia 2018
10.05.2018 Запреты – двигатель прогресса
04.05.2018 Центр аддитивных технологий будет создан на ММП им. В.В. Чернышева
03.05.2018 HeliRussia 2018 готовит премьеры