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Приемник-преобразователь воздушных данных ППВД М

28.05.2018 Валерию Агееву 603 1
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ППВД М
Приёмник-преобразователь воздушных данных ППВД М.
Источник: Валерий Агеев

На 11-ой Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018 КРЭТ (Аэроприбор-Восход) представила уникальный приёмник-преобразователь воздушных данных ППВД М, предназначенный для восприятия и оцифровки поля давлений, возникающего под действием набегающего потока воздуха на поверхности объёмной фигуры сложной геометрической формы (сферического многогранника).


Массив оцифрованных данных с ППВД М передаётся в бортовой вычислитель для определения полного набора воздушных параметров полёта вертолёта во всех режимах, включая полёты вперёд, назад, вбок, вверх, вниз, а также режимы висения.


Два многофункциональных приёмника-преобразователя воздушных данных ППВД М размещаются на левом и правом борту фюзеляжа в зонах относительно «чистого» воздушного потока.

Результаты измерения давлений передаются по шине обмена данными в вычислитель воздушных параметров. Вычислитель воздушных параметров, используя давления, измеренные двумя ППВД М, а также информацию, полученную от других бортовых систем вертолёта, обеспечивает расчёт высотно-скоростных и аэродинамических параметров движения вертолёта.


ППВД М выполнен в виде моноблока, состоящего из следующих составных частей:

  • многофункционального сферического приёмника воздушных давлений (ПВД М), размещённого на штанге, вынесенной от фюзеляжа в воздушный поток;
  • блока датчиков давления;
  • вычислителя давлений воздушного потока;
  • источника вторичного электропитания;
  • блока контроля обогрева ПВД М;
  • датчика температуры наружного воздуха.

Информация выдаётся в виде последовательного двоичного кода по ГОСТ 18977 79 и РТМ1495-75 с изменением 3.При наземной подготовке и в полёте проводится контроль исправности ППВД М. Электропитание ППВД М осуществляется от системы электроснабжения постоянного тока с номинальным напряжением +27 В.
26.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Валерию Агееву
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
BorSch
5437
№1
28.05.2018 19:06
Класс! Компактный, легкий, полного сферического обзора.
Это что-то вроде трубки Пито 55-го поколения?

У супостата есть что-то подобное?
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