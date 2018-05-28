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Путин пообещал обеспечить безопасность Европы вместо США

28.05.2018 Деловая газета "Взгляд" 1153 3
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Эммануэль Макрон и Владимир Путин
Эммануэль Макрон и Владимир Путин.
Источник: кадр из видео

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Европа зависит от США в сфере обеспечения безопасности.

"Эммануэль сказал, что Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность", – сказал Путин в ходе встречи с Макроном.

После слов главы государства в зале раздался смех.

Видео с заявлением президента опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.


США считают оборону Евросоюза исключительно делом НАТО, как заявлял глава Пентагона Джеймс Мэттис. При этом Вашингтон настаивает на увеличении оборонных расходов со стороны европейских стран - участниц альянса.

Ранее в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина действовать в международных делах как в дзюдо.


Алексей Ласнов
25.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
№1
oleggusev
Удалено 2018.05.28 11:51 / Спам
RO
Kangaba
210
№2
28.05.2018 12:24
Журнашлюшки всё-таки склепали громкую статью из шутки Путина.
-3
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RU
scipio
51
№3
28.05.2018 19:55
Цитата, Kangaba сообщ. №2

В каждой шутке есть только доля шутки, как известно.
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