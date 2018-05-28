Путин пообещал обеспечить безопасность Европы вместо США



Эммануэль Макрон и Владимир Путин.

Источник: кадр из видео Эммануэль Макрон и Владимир Путин.Источник: кадр из видео

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Европа зависит от США в сфере обеспечения безопасности.

"Эммануэль сказал, что Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность", – сказал Путин в ходе встречи с Макроном.

После слов главы государства в зале раздался смех.

Видео с заявлением президента опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.