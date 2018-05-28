Путин пообещал обеспечить безопасность Европы вместо США
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Эммануэль Макрон и Владимир Путин.
Источник: кадр из видео
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Европа зависит от США в сфере обеспечения безопасности.
"Эммануэль сказал, что Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность", – сказал Путин в ходе встречи с Макроном.
После слов главы государства в зале раздался смех.
Видео с заявлением президента опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.
Путин: Эммунуэль сказал, что Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность! pic.twitter.com/EDP9weu0tg— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 мая 2018 г.
США считают оборону Евросоюза исключительно делом НАТО, как заявлял глава Пентагона Джеймс Мэттис. При этом Вашингтон настаивает на увеличении оборонных расходов со стороны европейских стран - участниц альянса.
Ранее в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина действовать в международных делах как в дзюдо.
Алексей Ласнов
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25.05.2018
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Kangaba
210
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№2
28.05.2018 12:24
Журнашлюшки всё-таки склепали громкую статью из шутки Путина.
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scipio
51
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№3
28.05.2018 19:55
Цитата, Kangaba сообщ. №2
В каждой шутке есть только доля шутки, как известно.
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