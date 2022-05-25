«Уралкалий» и Минпромторг РФ подписали соглашение о взаимодействии по вопросам внешнеэкономической деятельности

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Источник: mpt.volganet.ru Минпромторг.Источник: mpt.volganet.ru

В рамках работы 22-го Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ-2018) ПАО «Уралкалий» (Компания; Московская биржа: URKA), один из ведущих мировых производителей хлористого калия, и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подписали соглашение о взаимодействии по вопросам внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с нормами и правилами ВТО, а также действующим российским законодательством, соглашение предусматривает экспертно-аналитическое взаимодействие Минпромторга России и «Уралкалия», в том числе с привлечением торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах, в области подготовки и проведения мероприятий в сфере экспорта производимой продукции. Соглашение также подтвердило заинтересованность компании в регулярном участии в различных международных промышленных выставках, экономических форумах и других мероприятиях.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, отметил:

– Сегодня российская химическая промышленность демонстрирует положительную динамику развития и роста, и является важной составляющей российского экспорта. Хочу напомнить, что в этом году был принят план мероприятий по развитию производства минеральных удобрений, планируется увеличить потребление минеральных удобрений российскими сельхозпроизводителями до уровня промышленно развитых стран, и, что особенно важно, увеличить долю экспорта в структуре выпуска минеральных удобрений до 75%.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем не только сохранить текущую динамику, но и нарастить экспорт удобрений и другой несырьевой продукции на рынки зарубежных стран

Дмитрий Осипов, Генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

– «Уралкалий» является лидером в производстве и продажах хлористого калия, и в своей работе мы стремимся, чтобы наши клиенты в любой точке планеты своевременно получали качественные удобрения для удовлетворения растущей потребности в производстве качественных продуктов питания. Мы приветствуем заключение соглашения, так как оно призвано закрепить готовность сторон продолжить развитие экспорта отечественной продукции на зарубежные рынки, в первую очередь, через систему торговых представительств и в рамках различных межправительственных комиссий, участником которых является наша Компания.