Ростех и Роспатент защитят российские разработки за рубежом
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Ростех.
Источник: rostec.ru
Госкорпорация Ростех и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) подписали соглашение о взаимодействии по вопросам управления правами на результаты интеллектуальной деятельности. Сотрудничество призвано усилить правовую охрану разработок, совершенных за бюджетный счет, в том числе позволит более эффективно защищать российскую интеллектуальную собственность за рубежом.
Документ подписан Генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым и руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорием Ивлиевым в ходе Петербургского международного экономического форума.
«Российские оборонные предприятия являются носителями передовых технологий во многих областях. Многие наши образцы вооружений, военной и специальной техники базируются на последних научных достижениях, содержат ноу-хау, инновационные решения и конструкционные особенности, которые пытаются незаконно копировать в разных уголках мира. Исходя из этого, одной из наших ключевых задач является защита интересов страны в процессе передачи иностранным заказчикам продукции военного и двойного назначения, а также продукции гражданского назначения, выпуск которой мы сегодня стремительно наращиваем, в том числе для поставок на экспорт», - прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
«Ключевыми направлениями деятельности в рамках соглашения станет правовая охрана российских разработок, созданных за бюджетный счет. При этом особое внимание будет уделено сфере военно-технического сотрудничества с другими странами. При этом только предприятиями Госкорпорации Ростех получено 870 патентов и 1300 ноу-хау, приобретено 140 прав на результаты интеллектуальной деятельности: эти цифры наглядно демонстрируют масштаб нашей совместной работы в рамках подписанного соглашения», - сказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.
Ростех и Роспатент совместно будут готовить и проводить в жизнь межправительственные соглашения с иностранными государствами о взаимной охране результатов интеллектуальной собственности в ходе сотрудничества. Кроме того, стороны совместно выработают предложения по совершенствованию законодательства в области интеллектуальной собственности.
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