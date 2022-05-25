ОДК и Safran заключили рамочное соглашение о ремоторизации самолета-амфибии Бе-200



Самолет Бе-200. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Самолет Бе-200. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателелестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) и французская компания Safran Aircraft Engines (входит в группу Safran) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили рамочное соглашение о разработке модификации двигателя SaM146 для ремоторизированной версии российского самолета-амфибии Бе-200.

SaM146 – интегрированная силовая установка, включающая турбовентиляторный двигатель и мотогондолу с реверсивным устройством. SaM146 производится ОДК-Сатурн (г. Рыбинск) на условиях равноправного партнерства с Safran Aircraft Engines для оснащения пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. Поставки SaM146 и все услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet (совместное предприятие, основанное Safran Aircraft Engines и ОДК-Сатурн).

Соглашение было подписано генеральным директором АО «Объединенная двигателелестроительная корпорация» Александром Артюховым и генеральным директором Safran Aircraft Engines Оливье Андриесом. На церемонии подписания также присутствовал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

ОДК-Сатурн и Safran Aircraft Engines договорились о проведении модернизации (включающей в себя серьезную доработку программного обеспечения цифровой системы автоматического управления) находящейся в эксплуатации версии двигателя SaM146 c целью его интеграции с самолетом Бе-200 и дальнейшей сертификации ремоторизированной версии. Сформирована трехлетняя «дорожная карта» по созданию трех опытных образцов, предназначенных для испытаний и сертификации.

«Этот проект означает для нас новую возможность по эффективному взаимодействию с Safran Aircraft Engines, – заявил генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов. – Совместно с нашим французским партнером мы составили очень четкую «дорожную карту» реализации программы, которая позволит приступить к созданию новой версии двигателя SaM146, отвечающей потребностям самолета Бе-200».

«Мы рады возможности внести свой вклад в этот проект, – отметил генеральный директор Safran Aircraft Engines Оливье Андриес. – Это ясно отражает то, что мы по-прежнему намерены укреплять сотрудничество с российской авиационной промышленностью, стартовавшее примерно 20 лет назад. Safran Aircraft Engines производит газогенератор SaM146, и этот двигатель символизирует всю ценность нашего партнерства, которое мы с радостью будем продолжать развивать этим новым соглашением по Бе-200».

Сотрудничество ОДК-Сатурн и Safran Aircraft Engines началось в 1996 году, когда российское предприятие начало производство компонентов коммерческого турбовентиляторного двигателя CFM56. В 2004 г. для разработки и производства силовой установки SaM146 была создана компания PowerJet.

Двигатель SaM146 поступил в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. На сегодня он поднимает в воздух авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 15 эксплуатантов в России и за рубежом. Суммарная наработка парка SaM146 на май 2018 г. составляет свыше 875 тыс. летных часов. Двигатель SaM146, созданный на основе сочетания опыта и новых технологий российского и западного двигателестроения, полностью отвечает современным экологическим требованиям. Показатель надежности вылета по расписанию по двигателю составляет 99,9%. В целом, эксплуатационные показатели SaM146 находятся на уровне, превышающем среднестатистический для этого класса двигателей.