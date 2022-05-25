Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОДК и Safran заключили рамочное соглашение о ремоторизации самолета-амфибии Бе-200

25.05.2018 АО "ОДК" 200 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолет Бе-200. Архивное фото
Самолет Бе-200. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателелестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) и французская компания Safran Aircraft Engines (входит в группу Safran) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили рамочное соглашение о разработке модификации двигателя SaM146 для ремоторизированной версии российского самолета-амфибии Бе-200.


SaM146 – интегрированная силовая установка, включающая турбовентиляторный двигатель и мотогондолу с реверсивным устройством. SaM146 производится ОДК-Сатурн (г. Рыбинск) на условиях равноправного партнерства с Safran Aircraft Engines для оснащения пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. Поставки SaM146 и все услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet (совместное предприятие, основанное Safran Aircraft Engines и ОДК-Сатурн).


Соглашение было подписано генеральным директором АО «Объединенная двигателелестроительная корпорация» Александром Артюховым и генеральным директором Safran Aircraft Engines Оливье Андриесом. На церемонии подписания также присутствовал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.


ОДК-Сатурн и Safran Aircraft Engines договорились о проведении модернизации (включающей в себя серьезную доработку программного обеспечения цифровой системы автоматического управления) находящейся в эксплуатации версии двигателя SaM146 c целью его интеграции с самолетом Бе-200 и дальнейшей сертификации ремоторизированной версии. Сформирована трехлетняя «дорожная карта» по созданию трех опытных образцов, предназначенных для испытаний и сертификации.


«Этот проект означает для нас новую возможность по эффективному взаимодействию с Safran Aircraft Engines, – заявил генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов. – Совместно с нашим французским партнером мы составили очень четкую «дорожную карту» реализации программы, которая позволит приступить к созданию новой версии двигателя SaM146, отвечающей потребностям самолета Бе-200».


«Мы рады возможности внести свой вклад в этот проект, – отметил генеральный директор Safran Aircraft Engines Оливье Андриес. – Это ясно отражает то, что мы по-прежнему намерены укреплять сотрудничество с российской авиационной промышленностью, стартовавшее примерно 20 лет назад. Safran Aircraft Engines производит газогенератор SaM146, и этот двигатель символизирует всю ценность нашего партнерства, которое мы с радостью будем продолжать развивать этим новым соглашением по Бе-200».


Сотрудничество ОДК-Сатурн и Safran Aircraft Engines началось в 1996 году, когда российское предприятие начало производство компонентов коммерческого турбовентиляторного двигателя CFM56. В 2004 г. для разработки и производства силовой установки SaM146 была создана компания PowerJet.


Двигатель SaM146 поступил в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. На сегодня он поднимает в воздух авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 15 эксплуатантов в России и за рубежом. Суммарная наработка парка SaM146 на май 2018 г. составляет свыше 875 тыс. летных часов. Двигатель SaM146, созданный на основе сочетания опыта и новых технологий российского и западного двигателестроения, полностью отвечает современным экологическим требованиям. Показатель надежности вылета по расписанию по двигателю составляет 99,9%. В целом, эксплуатационные показатели SaM146 находятся на уровне, превышающем среднестатистический для этого класса двигателей.
25.05.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
SaM-146
Бе-200
СуперДжет-100
Компании
Safran
ОДК УК
Персоны
Мантуров Денис

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.05 18:36
  • 22
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 25.05 18:21
  • 4
Борисов: импортозамещение украинских двигателей для авиации и флота завершено
  • 25.05 17:48
  • 9
Российская армия: больше лает, чем кусает
  • 25.05 17:41
  • 3
Ростех локализует производство чешских тракторов в России
  • 25.05 15:40
  • 5
Ветеран АТО: время язвительных выступлений от пророссийских "экспертов" о "Джавелинах"
  • 25.05 15:12
  • 722
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 25.05 15:12
  • 38
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 25.05 15:05
  • 2
Минобороны: ни один ЗРК Вооруженных сил РФ не пересекал российско-украинскую границу
  • 25.05 14:41
  • 1
Новый вездеход КАМАЗ-5350 «Арктика» впечатлил даже бывалых спасателей
  • 25.05 13:57
  • 1
Российские "убийцы стелс" встали на дежурство
  • 25.05 13:50
  • 1498
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.05 13:01
  • 12
Провал российских ракетных запусков: правда или вымысел СМИ
  • 25.05 12:48
  • 7344
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.05 11:24
  • 1
ОАК подписала контракт на поставку Казахстану восьми самолетов Су-30СМ
  • 25.05 11:00
  • 32
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
другие обсуждаемые темы