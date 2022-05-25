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"Вертолеты России" передали "ЮТэйр" первый серийный Ми-171А2

25.05.2018 ОАО "У-УАЗ" 386 0
Разделы: Авиация
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Ми-171А2
Первый серийный вертолет Ми-171А2 переданный компании "ЮТэйр – Вертолетные услуги".
Источник: http://uuaz.ru/

В рамках выставки HeliRussia-2018 холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) передал компании "ЮТэйр – Вертолетные услуги" первый вертолет Ми-171А2 в рамках подписанного ранее решения о передаче двух машин данного типа. Это первый серийный вертолет Ми-171А2, произведенный Улан-Удэнским авиационным заводом.


Первый Ми-171А2 направится к месту постоянного базирования после завершения выставки HeliRussia. До этого момента с вертолетом, выставленным на уличной статической экспозиции холдинга, смогут ознакомиться все участники и гости выставки. Вторая машина в настоящий момент находится в Улан-Удэ и отправится к заказчику в июне.


"Передача первой серийной машины компании "ЮТэйр" это важнейший шаг для проекта Ми-171А2. Положительный опыт эксплуатации крупнейшим в России оператором вертолетов гражданского назначения даст позитивный сигнал всему рынку вертолетных услуг", - заявил на церемонии передачи генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


“С “Вертолетами России" нас связывают годы плодотворного сотрудничества. Вместе мы работаем над тем, чтобы отрасль развивалась, прирастая новыми перспективными проектами. Ми-171А2 – это многообещающее новое направление нашего взаимодействия, у которого, я уверен, большое будущее”, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.


Меморандум о сотрудничестве в области продвижения новой вертолетной техники, предполагающий совместный вывод среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2 на российский рынок, был подписан холдингом "Вертолеты России" и авиакомпанией "ЮТэйр" год назад в день открытия выставки HeliRussia-2017. Сотрудничество предполагает эксплуатацию первых Ми-171А2 на базе АК "ЮТэйр", а также привлечение специалистов компании к оптимизации эксплуатационно-технической документации вертолета и расширению возможностей его использования.


Ми-171А2 – самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17/171. Вертолёт оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным Х-образный рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.


Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность выросла на 25%. Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.


Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17, сделанного по принципу "стеклянной кабины", включающего в состав и пилотажно-навигационный комплекс и систему общевертолетного оборудования с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность повысилась за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землей, другим воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолета.

Вертолет обеспечивает перевозку пассажиров и предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях.


В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории "А", предусматривающей выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно прошел испытания на возможность эксплуатации в условиях температуры окружающего воздуха до -50 градусов по Цельсию.


В связи с первым экспортным контрактом в настоящий момент ведется сертификация Ми-171А2 в Индии. Кроме того, планируется сертификация вертолета в Китае и Латинской Америке.
25.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "У-УАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
У-УАЗ

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