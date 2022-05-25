В США мощь ракетного залпа "Юрия Долгорукого" оценили в 160 Хиросим



Источник: Пресс-служба Минобороны РФ Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

В США оценили запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий". Об этом сообщает издание Task&Purpose.

Ракеты запустили с практически бесшумной подводной лодки, которая может оказаться в любой точке океана в любое время, отметили в издании.

Четыре ракеты "Булава" несут 24 боеголовки, общая мощность взрыва которых составляет около 2400 килотонн, заявил глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ханс Кристенсен. По его словам, это примерно в 160 раз мощнее взрыва, который произошел в Хиросиме в конце Второй мировой войны.

22 мая головной корабль проекта 955 "Борей" "Юрий Долгорукий" произвел успешный запуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, залповая стрельба сразу четырьмя ракетами из подводного положения велась впервые.

Светлана Цыганкова