Eitan заступил на службу



Прототип бронетранспортёра Eitan.

Источник: israeldefense.co.il Прототип бронетранспортёра Eitan.Источник: israeldefense.co.il

Израильская армия получила первые бронетранспортёры Eitan. Вчера, 23 мая, портал jewishpress.com сообщил о том, что 50-й пехотный батальон «Базелет» бригады «Нахаль» первым в ЦАХАЛ вооружился новыми боевыми машинами.

«Это большая честь для нашего батальона первыми получить эти боевые машины, разработанные израильскими инженерами. Eitan — вершина технологий. Его возможности обеспечат нам превосходство на поле боя», — заявил майор Лиад Коэн, специалист по обслуживанию боевой техники 50-го пехотного батальона.

Eitan разработан Танковой администрацией Минобороны Израиля (Defense Ministry Tank Administration) для замены морально устаревших бронетранспортёров M113, разработанных ещё в 60-е годы. Новый БТР вмещает 12 солдат (включая механика, командира и стрелка), использует колёсное шасси 8×8 и двигатель мощностью 750 л.с. Первый прототип способен развивать до 90 км/ч и передвигаться по пересечённой местности «на высокой скорости». При этом основная особенность Eitan кроется в наличии штатной системы активной защиты, позволяющей перехватывать выпущенные по машине ракеты и реактивные гранаты. В Минобороны Израиля указывают, что Eitan создан для расширения возможностей тяжёлого гусеничного бронетранспортёра Namer, разработанного на базе танка Merkava MK4M.

Новая программа израильского военного ведомства предусматривает закупку сотен единиц новейшего бронетранспортёра Eitan, а также разработку нового боевого модуля для него (прототипы оснащались пулемётами калибра .50 BMG). Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявлял, что поставки новой бронетехники будут проходить с 2020 по 2025 год, но в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке их решили осуществить раньше.