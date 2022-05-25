Reckless UTV: электробагги для спецназа
|
|
Универсальная машина Reckless UTV.
Источник: armyrecognition.com
Американскому спецназу предложили электрические багги с разгоном до 100 км/ч за 3 секунды. Вчера, 23 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что в рамках выставки SOFIC 2018, проходящей в эти дни в Тампе (штат Флорида), была представлена универсальная машина Reckless UTV.
В Nikola Corportation указывают, что Reckless UTV является универсальной, модульной и многозадачной единицей. Багги может использоваться в качестве транспортного или разведывательного средства, боевой машины и служить источником питания для полевого штаба.
Reckless UTV может вооружаться пулемётами, автоматическими гранатомётами и ПТРК Javelin. В рамках выставки электробагги демонстрировалось с дистанционно управляемым боевым модулем Aimlock R-M1, вооружённым пулемётом на стабилизированной платформе, что позволяет вести прицельный огонь в движении.
Электробагги оснащён четырьмя электродвигателями (по одному на каждое колесо), которые обеспечивают мощность, эквивалентную 555 л.с.: такое решение позволяет машине поворачивать всеми четырьмя колёсами.
|
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.05.2018 Ветеран АТО: время язвительных выступлений от пророссийских "экспертов" о "Джавелинах"
25.05.2018 Ожидается в июне: Пленный боец ВСУ рассказал о планируемом наступлении
24.05.2018 Порошенко назвал условие использования американских Javelin в Донбассе
24.05.2018 Первые пуски американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украине
23.05.2018 Этот день настал. Порошенко рассказал о первых стрельбах Javelin на Украине
23.05.2018 Что могут комплексы Javelin, которые США поставили Украине
22.05.2018 Турция намерена купить российский ракетный комплекс "Корнет-ЭМ"
18.05.2018 Нет своей - поставим израильскую. США планируют установить активную защиту на Абрамсы и Бредли