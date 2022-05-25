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Reckless UTV: электробагги для спецназа

25.05.2018 Warspot 335 0
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Универсальная машина Reckless UTV.
Универсальная машина Reckless UTV.
Источник: armyrecognition.com

Американскому спецназу предложили электрические багги с разгоном до 100 км/ч за 3 секунды. Вчера, 23 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что в рамках выставки SOFIC 2018, проходящей в эти дни в Тампе (штат Флорида), была представлена универсальная машина Reckless UTV.

В Nikola Corportation указывают, что Reckless UTV является универсальной, модульной и многозадачной единицей. Багги может использоваться в качестве транспортного или разведывательного средства, боевой машины и служить источником питания для полевого штаба.

Reckless UTV может вооружаться пулемётами, автоматическими гранатомётами и ПТРК Javelin. В рамках выставки электробагги демонстрировалось с дистанционно управляемым боевым модулем Aimlock R-M1, вооружённым пулемётом на стабилизированной платформе, что позволяет вести прицельный огонь в движении.

Электробагги оснащён четырьмя электродвигателями (по одному на каждое колесо), которые обеспечивают мощность, эквивалентную 555 л.с.: такое решение позволяет машине поворачивать всеми четырьмя колёсами.
24.05.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Javelin ПТРК

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