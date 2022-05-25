Беспилотники спасут южнокорейскую армию от нехватки солдат



Беспилотный катер, разработанный для южнокорейской армии.

Источник: yonhapnews.co.kr Беспилотный катер, разработанный для южнокорейской армии.Источник: yonhapnews.co.kr

В ближайшие годы боевые беспилотники станут неотъемлемой частью южнокорейской армии. Сегодня, 24 мая, информационное агентство Yonhap сообщило о том, что армия, ВМС и ВВС Южной Кореи, а также Корейский институт оборонных исследований (Korea Institute for Defense Analyses, KIDA) подготовили для Минобороны исследование, в котором показали возможности частичной замены персонала беспилотными боевыми машинами.

Современная Южная Корея переживает демографический кризис: согласно долгосрочному прогнозу, к 2050 году население страны может сократиться с 51 до 40 млн человек. В связи с этим армия может начать испытывать нехватку кадров.

"Тенденция к сокращению населения не оставляет нам иного выбора как объединять солдат и беспилотные системы в единую структуру. Это исследование проводилось для того, чтобы определить, как можно максимизировать боевую эффективность, даже когда армии не будет хватать людей", — рассказали в пресс-службе Минобороны Республики Корея.

Согласно результатам исследования, на текущий момент внедрение беспилотных систем позволит снизить численность разведывательных подразделений на 500–600 человек, а создание полностью автономной башни для гаубицы K9 Thunder сократит число артиллеристов на 2000 человек. В Минобороны Республики Корея планируют, что "комбинированная армия", состоящая из людей и беспилотных машин, может появиться уже в 2024 году. При этом применение роботизированных систем планируется в воздухе, на земле, на воде и под водой.