Вне всяких доказательств
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Поздней ночью 22 июля в конференц-зале Дома правительства Донецкой республики состоялся акт передачи представителям Малайзии бортовых самописцев авиалайнера, потерпевшего катастрофу возле Тореза. Следы внешнего вмешательства в "черные ящики" малайзийского Boeing 777, потерпевшего крушение в Украине, отсутствуют. Об этом во вторник, 22 июля, заявил член Совета национальной безопасности Малайзии Мохд Сакри.
Источник: http://ruskline.ru/
Военный публицист Владислав Шурыгин — о новых заявлениях Международной группы, занимающейся расследованием крушения рейса МН17
В четверг состоялась премьера очередной серии "международного расследования", которое уже четвертый год ведут Нидерланды. Они выясняют, кто же всё-таки сбил 17 июля 2014 года над Донбассом пассажирский авиалайнер Boeing-777, следовавший рейсом MH17. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. И все эти годы расследуется исключительно одна версия: лайнер был сбит ЗРК "Бук", который был якобы передан Россией ополченцам. То, что в это время в этом районе был аналогичный дивизион ВСУ, следствие попросту игнорирует. И не устает обрушивать на общественность всё новые и новые свои "открытия". Каждое из которых всё сильнее опровергает не только саму главную версию, но и уничтожает остатки доверия к следствию как таковому.
В этот раз следственная группа была особенно торжественна и выступила с громким заявлением: "Следственная группа исследовала все доступные изображения и установила, что ЗРК "Бук" имеет ряд уникальных особенностей. По ним следственная группа сумела получить отпечатки пальцев. После интенсивного сравнительного исследования нескольких Буков установлено, что ЗРК, который сбил Boeing, происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация" — заявил представитель Нидерландов в ходе презентации предварительных итогов второго расследования крушения лайнера на востоке Украины". Вот так! Ни много ни мало.
А в качестве главного доказательства с театральной сценичностью публике было представлено нечто, названное следователями, "обломками той самой ракеты "Бук", которая сбила малайзийский Boeing. И комментатор из следственной группы, указывая на маркировку, лежавшего перед ним изделия потребовал от России пояснить, что означают эти цифры, а также назвать воинскую часть, где числились эти ракеты? Видимо, на обломках этого "Бука" и были обнаружены те самые отпечатки пальцев подозреваемых…
Общественность просто поражена скрупулезностью и тщательностью следователей и тем, насколько доказательно изобличена Россия в этом преступлении. Вот только одна маленькая несостыковка! "Следователи" вынесли на сцену не обломки ракеты 9М38 ЗРК "Бук-М1", которая, как установлено, сбила Boeing над Донбассом, а обломки ракеты 9М79 тактического ракетного комплекса "Точка". Если быть точным, то двигательную его часть!
То есть нидерландские следователи с умным видом представили международному сообществу в качестве "неопровержимого доказательства" вместо обломков ракеты "земля-воздух", обломки ракеты "земля-земля". Причем вполне очевидно украинской! Потому как у ополченцев никогда на вооружение таковой не было и никогда она ими не применялась. И данные обломки, если и доказательство преступления, то преступления ВСУ, которые такими комплексами стреляли по густонаселенным городам Донбасса.
Ранее МИД Нидерландов сообщил, что суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в этой стране. Большинство жертв трагедии были подданными Нидерландов.
Очень хочется задать следователям вопрос: как "тайно" разыскивались и вывозились эти "обломки", как они передавались следователям и доставлялись в Нидерланды?
А если серьезно, то чем дольше тянется фарс с названием "следствие по делу рейса МН-17", тем очевиднее становится его беспомощность и необъективность. Когда вне всяких доказательств и правил расследования виновный назначен заранее…
Автор — военный публицист
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24.05.2018
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