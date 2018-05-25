Российская армия: больше лает, чем кусает



Военно-морские учения "Кумжа – 2018".

Источник: © РИА Новости, Павел Львов Военно-морские учения "Кумжа – 2018".Источник: © РИА Новости, Павел Львов

России пока еще очень далеко до того, чтобы одержать победу над более крупным и лучше оснащенным противником из ее весовой категории.

9 мая на параде в честь Дня Победы в Москве российские вооруженные силы впервые показали беспилотные летательные аппараты. По Красной площади провезли разведывательные дроны "Корсар", оснащенные средствами радиоэлектронной борьбы, а также робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" и беспилотный танк "Уран-9". Также впервые над ней пролетели многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 и самолеты МиГ-31, оснащенные новыми гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал".

Во многом празднования 9 мая 2018 года показали, что ждет российские вооруженные силы в связи с принятием недавно новой Государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы. Эта программа придет на смену своей предшественнице - ГПВ-2020.

Закупки, модернизация и разработка новой военной техники в рамках ГПВ-2020 сыграли важную роль в преобразовании российских вооруженных сил, поскольку те впервые после распада Советского Союза получили значительное количество нового и модернизированного оружия. Ожидается, что ГПВ-2027 будет развивать тот успех, который был достигнут в рамках предыдущей программы, и укрепит российские вооруженные силы.

ГПВ-2027 установит ориентиры и будет направлять работу по закупке военной техники и по модернизации вооруженных сил. Скорее всего, она будет сосредоточена на возможностях по проецированию силы, на мобильности войск и их готовности к переброске, на материально-техническом обеспечении армии, а также на укреплении систем командования и управления. Дополнительное внимание будет уделено вопросам стандартизации и оптимизации существующих систем. ГПВ-2027 должна дать российской оборонной промышленности возможность ускорить и оптимизировать приоритетные технические разработки для вооруженных сил. Важную роль в этой программе будут играть современные системы ПВО, а также совершенствование потенциала сдерживания и воспрещения доступа.

Как показал парад 9 мая, государственный оборонный заказ в рамках ГПВ-2027 несомненно будет сосредоточен на высокоточных управляемых боеприпасах, автономных системах, военной робототехнике и средствах радиоэлектронной борьбы. Все это определит будущее российского военного потенциала на 2020-е годы и далее. Для перевода российских вооруженных сил в 21-й век и для обеспечения их соответствия современным вызовам потребуются постоянные капиталовложения в модернизационные усилия, а также в военные исследования и разработки.

Но оборонная промышленность сталкивается с долговременными проблемами, которые будут влиять на ход реализации ГПВ-2027. Эти проблемы вызваны тем, что Россия не в состоянии модернизировать производственный потенциал военной промышленности, что там снижается качество военных исследований и разработок, существуют структурные недостатки внутри военно-промышленного комплекса, такие как низкая производительность труда и слабые механизмы контроля качества. Между тем, внешние факторы, относящиеся к опыту боевых действий в Сирии и на Украине, а также негативные последствия от международных санкций против оборонной промышленности грозят помешать реализации ГПВ-2027.

Но, несмотря на эти вызовы, российские вооруженные силы в 2027 году будут вооружены и оснащены намного лучше, чем сегодня. В рамках программы ГПВ-2020 они получили большое количество современной боевой техники. Наибольший успех достигнут в поставках систем, основанных на советских разработках, таких как танк Т-90, серия истребителей и штурмовиков Су, а также дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка".

Тем не менее, темпы вероятной российской модернизации не следует переоценивать. Да, Москва может добиться некоторых успехов в создании техники нового поколения, однако сдерживающие факторы в оборонно-промышленном комплексе, скорее всего, помешают ей наладить серийное производство по-настоящему современных систем вооружений всех типов. Некоторые системы, такие как С-400 и "Искандер", будут поставляться в войска в значительных количествах. Другие же образцы вооружений, такие как семейство бронированных машин "Армата", истребители Су-57 и субмарины проекта "Ясень-М" вероятнее всего будут поступать в войска малыми партиями. В результате вооруженные силы будут вынуждены довольствоваться смесью из старой техники, модернизированных советских систем и новых современных образцов.

Согласно имеющейся информации, на ГПВ-2027 суммарно выделено 19 триллионов рублей. В качестве заголовка в газете эта цифра впечатляет, особенно из-за того, что она близка к ассигнованиям на ГПВ-2020. Но рубль в 2018 году стоит почти вдвое меньше, чем в 2010-м, когда ГПВ-2020 вступила в силу. Таким образом, в реальном финансовом выражении ГПВ-2027 далеко не так амбициозна, как программа-предшественница. Это значит, что если Россия сможет поддерживать годовые темпы экономического роста в два процента, то у государства будет возможность профинансировать новую государственную программу вооружения, не создавая чрезмерную нагрузку на экономику в целом. Но нынешние планы расходов в рамках федерального бюджета на 2018-2020 годы указывают на то, что доля военных ассигнований в ВВП будет устойчиво сокращаться.

Налицо явный парадокс. С одной стороны, высокопоставленные российские руководители, включая президента, публично заявляют о наличии у России новых и самых современных образцов вооружений, а с другой, планы расходов свидетельствуют о том, что бремя военных затрат в начале 2020-х годов должно снизиться.

Но разобраться в этих противоречивых фактах несложно. Официальные заявления о военной модернизации, и в частности о создании новых систем стратегического оружия, могут вызвать тревогу у некоторых обозревателей, однако детальный анализ производственных возможностей России в оборонной сфере говорит о том, что амбиции у Кремля намного скромнее.

С учетом существующих экономических трудностей и стремления руководства избежать чрезмерных затрат на военное строительство не может быть и речи о масштабном производстве в военно-промышленном секторе, сопоставимом с гонкой вооружений. Россия наверняка будет чувствовать себя увереннее, зная, что может защитить себя и отстоять свои интересы возле собственных границ. Но Москве пока еще очень далеко до того, чтобы одержать победу над более крупным и лучше оснащенным противником из ее весовой категории.

Ричард Конноли - научный сотрудник Чатем-хауса, работающий по российской и евразийской программе, а также директор Центра российских, европейских и евразийских исследований при Бирмингемском университете.

Матье Булег - научный сотрудник Чатем-хауса, работающий по российской и евразийской программе.

Ричард Конноли (Richard Connolly), Матье Булег (Mathieu Boulgue)

The National Interest, США