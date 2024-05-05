Минпромторг и Ростех подписали СПИК на производство чешских тракторов в России



Трактор Ant-Zetor 4135F.

Источник: http://anttech.ru/ Трактор Ant-Zetor 4135F.Источник: http://anttech.ru/

24 мая 2018 года на Петербуржском международном экономическом форуме Министерством промышленности и торговли Российской Федерации был заключен Специальный инвестиционный контракт (СПИК) с ОАО «КЭМЗ» (Холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) по локализации производства чешских тракторов ANT 4135F в России.

Подписи под документом поставили Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор КЭМЗ Владимир Лебедев. Контракт регламентирует специальные меры стимулирования на стабильных и фиксированных условиях. Они подразумевают упрощённый доступ к госзаказу, налоговые льготы, ускоренную амортизацию для основных средств, упрощённую процедуру получения статуса российского производителя. Контракт заключается на срок выхода проекта на операционную прибыль плюс 5 лет, но не более 10 лет.

«В рамках реализации СПИКа, впервые в России появится производство универсального трактора мощностью 130 лс. Проект предусматривает создание компонентной базы, полностью произведенной на территории нашей страны. В частности, трактор будет оснащаться двигателем и трансмиссией отечественного производства. Хотел бы отметить, что реализация проекта соответствует ключевым положениям Стратегии развития сельхозмашиностроения утвержденной Правительством РФ в июле 2017 года», - сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Машины 2-го тягового класса ANT 4135F предназначены для выполнения самых разнообразных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными агрегатами и орудиями, могут быть использованы как для специальных, так и транспортных работ, а также в качестве силовой установки для привода различных стационарных механизмов сельскохозяйственного и промышленного назначения. Основные преимущества нового трактора – высокая проходимость и сниженный расход топлива. Комбинация мощного двигателя и большой массы обеспечивает максимальную производительность в любых условиях эксплуатации и на всех видах агротехнических работ.

В настоящее время тракторы такого класса в России не производятся. В связи с этим в 2017 году руководители КЭМЗ и чешской компании «Zetor» подписали договор на производство тракторов модели АNТ 4135F.На сегодняшний момент проект находится на стадии освоения крупноузловой сборки: в 2017 году изготовлено 80 тракторов ANT 4135F. Выполнена начальная стадия локализации производства.

«Локализация производства тракторной техники осуществляется в рамках Стратегии развития Ростеха, предусматривающей масштабную диверсификацию оборонных производств и увеличение доли гражданской продукции в общем объеме выручки до 50%. Параллельно мы решаем государственные задачи, связанные с развитием и техническим оснащением агропромышленного комплекса. В настоящий момент доля техники, поставляемой для АПК из-за рубежа, превышает 50 %. Заключение СПИК с Минпромторгом позволит обеспечить загрузку российских мощностей и увеличить поставки сельскохозяйственной техники, произведенной в России», - прокомментировал индустриальный директор Ростех Сергей Абрамов.

Учитывая возросшую потребность предприятий агропромышленного комплекса в колесных тракторах среднего класса (мощностью 120-160 л.с.) отечественного производства, спрос на ANT 4135F прогнозируется на уровне 1000 единиц в год.

Также в присутствии главы Минпромторга России был подписан ряд документов. В частности, Соглашение о стратегическом партнерстве между Ростехом и ПАО «Россети», предусматривающее взаимодействие в сфере построения систем интеллектуального учета электроэнергии, обеспечения информационной безопасности сетевого хозяйства, развития телекоммуникаций, реализации проектов «Цифровая подстанция» и «Цифровые активно-адаптивные сети», включая производство соответствующего оборудования и программных продуктов на базе предприятий госкорпорации, и трехстороннее соглашение между Ростехом, Россетями и Правительством Ярославской области о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет создан интеллектуальный инновационный кластер цифровых сетей, а также реализован проект производства интеллектуальных приборов учета электроэнергии.