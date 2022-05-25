"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
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Холдинг Швабе.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
Она видит в тумане, зафиксирует выстрел и зажженную спичку
Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - В России разработан беспилотник с камерой, которая способна "видеть" сквозь тонировку и работать как тепловизор, сообщили в четверг в пресс-службе холдинга "Швабе" (госкорпорация "Ростех").
"Всевидящая" камера для беспилотников, новые образцы прицелов для работы на ближней и дальней дистанциях, лазерный дальномер с функцией переключения между стандартным и инфракрасным режимами обзора предприятия "Швабе" представили на форуме "День передовых технологий правоохранительных органов РФ", который в четверг открылся в подмосковной Балашихе.
"Один из ключевых экспонатов - "всевидящая" SWIR-камера, установленная на беспилотнике. Комплекс может использоваться в поисково-спасательных, антитеррористических и спецоперациях, при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Модернизированная камера визуализирует инфракрасное изображение в диапазоне 0,9-1,7 мкм, сохраняет высокую эффективность работы в условиях нулевой видимости и непогоды", - сказали в пресс-службе "Швабе".
"Мы разработали и серийно выпускаем главный компонент SWIR-камеры - фоточувствительную матрицу на основе твердых растворов арсенида индия-галлия. Это самый сложный элемент, и он значительно расширяет спектр применения устройства. Благодаря ему камера прекрасно видит сквозь тонировку и находит мельчайшие объекты на воде. Также отлично функционирует в тумане и работает как тепловизор - легко замечает высокотемпературные вспышки, к примеру, выстрелы или зажженную спичку", - сказал первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.
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24.05.2018
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