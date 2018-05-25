Борисов оценил долю современного вооружения в российской армии
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Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Доля современного вооружения и техники в силах общего назначения РФ в текущем году превысит 50%, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"По итогу текущих мероприятий уровень современности в этом направлении сегодня составляет 49,6%, и по результатам этого года он запланирован уже выше 50%", - сказал Борисов на лекции для слушателей Академии Генерального штаба ВС РФ.
По его словам, процесс увеличения доли современной техники достаточно трудоемкий из-за широкой номенклатуры изделий.
"Здесь очень большое количество типажа Сухопутных войск, авиации, надводного и подводного флота. Поэтому, конечно, достичь современности в этом направлении - это наиболее сложная и наиболее ресурсоемкая задача", - отметил вице-премьер.
По его словам, доля современной техники в Силах ядерного сдерживания составляет почти 80%, в Силах всестороннего обеспечения - около 70%.
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24.05.2018
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liudmilapopova
3
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№1
25.05.2018 10:56
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