Борисов оценил долю современного вооружения в российской армии



Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Доля современного вооружения и техники в силах общего назначения РФ в текущем году превысит 50%, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"По итогу текущих мероприятий уровень современности в этом направлении сегодня составляет 49,6%, и по результатам этого года он запланирован уже выше 50%", - сказал Борисов на лекции для слушателей Академии Генерального штаба ВС РФ.

По его словам, процесс увеличения доли современной техники достаточно трудоемкий из-за широкой номенклатуры изделий.

"Здесь очень большое количество типажа Сухопутных войск, авиации, надводного и подводного флота. Поэтому, конечно, достичь современности в этом направлении - это наиболее сложная и наиболее ресурсоемкая задача", - отметил вице-премьер.

По его словам, доля современной техники в Силах ядерного сдерживания составляет почти 80%, в Силах всестороннего обеспечения - около 70%.