Ростех локализует производство чешских тракторов в России



Владимир Лебедев и Денис Мантуров.

Источник: Антон Тушин Владимир Лебедев и Денис Мантуров.Источник: Антон Тушин

Ковровский электромеханический завод холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех локализует в России производство чешских тракторов ANT 4135F. Специальный инвестиционный контракт был подписан сегодня с Министерством промышленности и торговли РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.

Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор КЭМЗ Владимир Лебедев. Контракт регламентирует специальные меры стимулирования на стабильных и фиксированных условиях. Они подразумевают упрощенный доступ к госзаказу, налоговые льготы, ускоренную амортизацию для основных средств, упрощенную процедуру получения статуса российского производителя. Контракт заключается на срок выхода проекта на операционную прибыль плюс пять лет, но не более десяти лет.

Проект КЭМЗ предусматривает освоение серийного производства машин второго тягового класса ANT 4135F с глубокой локализацией на территории Российской Федерации. Эти машины предназначены для выполнения самых разнообразных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными сельскохозяйственными агрегатами и орудиями. Кроме того, они могут быть использованы для специальных и транспортных работ, а также в качестве силовой установки для привода различных стационарных механизмов сельскохозяйственного и промышленного назначения. Основные преимущества нового трактора – высокая проходимость и сниженный расход топлива. Комбинация мощного двигателя и большой массы обеспечивает максимальную производительность в любых условиях эксплуатации и на всех видах агротехнических работ.

В настоящее время тракторы такого класса в России не производятся. В связи с этим в 2017 году руководители КЭМЗ и чешской компании Zetor подписали договор на производство тракторов модели АNТ 4135F. Сейчас этот проект находится на стадии освоения крупноузловой сборки: в 2017 году изготовлено 80 тракторов ANT 4135F. Выполнена начальная стадия локализации производства.

"Локализация производства тракторной техники осуществляется в рамках Стратегии развития Ростеха, предусматривающей масштабную диверсификацию оборонных производств и увеличение доли гражданской продукции в общем объеме выручки до 50%. Параллельно мы решаем государственные задачи, связанные с развитием и техническим оснащением агропромышленного комплекса. Заключение СПИК с Минпромторгом позволит обеспечить загрузку российских мощностей и увеличить поставки сельскохозяйственной техники, произведенной в России", – прокомментировал индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Учитывая возросшую потребность предприятий агропромышленного комплекса в колесных тракторах среднего класса (мощностью 120-160 л.с.) отечественного производства, спрос на ANT 4135F прогнозируется на уровне 1 тыс. единиц в год.

Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая в современном конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Северной столице. Мероприятие объединяет более 15 тысяч участников из 100 стран.